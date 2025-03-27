Как есть все и худеть: секрет от топ-тренера

Мечтаете о стройной фигуре, но не хотите отказываться от любимых блюд? Есть секрет, который позволит сочетать вкусную еду и эффективное похудение.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение известного тренера Юрия Попка в Facebook.

Какие исследования провели ученые?

Ученые провели эксперименты с участием спортсменов: триатлонистов IronMan, участников Тур де Франс, а также беременных женщин. Эти люди ежедневно потребляли одинаковое количество калорий, хотя их энергозатраты значительно отличались. Исследователи установили, что организм не может усваивать более 2,5 основных обмены (ОО), то есть максимальное количество энергии, которое организм способен использовать за сутки, составляет примерно 4000-5000 ккал.

Для проверки этого результата был проведен дополнительный эксперимент с принудительным перееданием. Участники ежедневно потребляли значительно больше энергии, чем тратили, но организм все равно не мог усвоить более 2,5 ОО, что подтвердило предельную способность тела к переработке калорий.

Можно ли постоянно толстеть?

Если человек потребляет более 4000-5000 ккал в сутки, его организм просто не может усвоить эту энергию. Избыток калорий выводится из организма, а не превращается в жировые запасы. Следовательно, даже при чрезмерном потреблении пищи прирост веса будет ограничен физиологическими возможностями пищеварительной системы.

С другой стороны, чтобы есть в больших объемах и не толстеть, нужно иметь очень высокий уровень энергозатрат. Например, профессиональные спортсмены тратят 4000-5000 ккал ежедневно из-за физических нагрузок. Поэтому они могут позволить себе потреблять больше пищи без риска набрать лишний вес.

Почему постоянные тренировки не решат проблему?

Со временем организм адаптируется к высоким физическим нагрузкам, и энергозатраты уменьшаются. Например, если в начале тренировок человек тратил 5000 ккал в день, то через год при той же активности он будет тратить лишь 2500 ккал, поскольку тело становится более выносливым и экономным в использовании энергии.

Юрий отметил, что конечно, стать профессиональным спортсменом, чтобы есть без ограничений, - не лучший вариант, поскольку профессиональный спорт может негативно повлиять на здоровье.

Вместо этого стоит разобраться в основах питания: узнать о калориях, белках, жирах и углеводах, настроить свой рацион так, чтобы не приходилось себя ограничивать и при этом оставаться в форме.

Итак, секрет не в том, чтобы есть бесконтрольно, а в понимании своего организма, его потребностей и эффективном балансировании энергозатрат и потребления калорий.

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