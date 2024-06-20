5 ежедневных тренировок, чтобы выглядеть на 10 лет моложе

Любые тренировки вполне могут заменить походы к косметологу. Независимо от того, хотите ли вы чувствовать себя моложе или хотите восстановить энергию, которая была у вас в 20 лет, включение определенных тренировок может творить чудеса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Тренер Майк Маси разработал следующие тренировки на полу, чтобы выглядеть на 10 лет моложе. Они помогут улучшить силу, гибкость и равновесие, создавая более подтянутое и стройное телосложение.

Планка

Это отличный способ укрепить основные мышцы, включая пресс, спину и плечи. Планка одновременно привлекает несколько групп мышц, помогая повысить стабильность и равновесие.

Кроме того, планка может помочь получить более упругую и подтянутую среднюю часть тела, благодаря чему вы будете выглядеть младше.

Это мощное упражнение для формирования прочности, улучшает осанку и уменьшает видимость старения. Начните с 4-5 подходов по 20-30 секунд и постепенно увеличивайте.

Старайтесь выполнять эту тренировку каждый день для достижения оптимальных результатов.

Планка (фото: eatthis.com)

Ягодичные подходы

Упражнение нацелено на седалищные и подколенные сухожилия, увеличивая силу и гибкость бедра. Это упражнение также может улучшить стабильность и осанку.

Выполните 3-4 подхода по 15 повторений, увеличивая количество.

Лягте на спину, согните ноги в коленях, поставьте ступни на ширине бедер и оторвите бедра от пола, сжимая их в верхней части. Задержитесь на несколько секунд, затем опустите бедра вниз. Сосредоточьтесь на вовлечении ягодиц, сжимая их на протяжении всего движения.

Ягодичные подходы (фото: eatthis.com)

Упражнение для гибкости позвоночника

Такое упражнение может повысить подвижность, снизить напряжение в спине и улучшить осанку. Это движение улучшает гибкость позвоночника и может снять напряжение в мышцах спины и шеи.

Выполняйте эту тренировку 2-3 раза в день по 1-2 мин.

Упражнение для гибкости позвоночника (фото: eatthis.com)

Упражнение "супермен" для силы спины и осанки

Это движение может повысить силу и осанку, активизируя мышцы спины.

Упражнение подразумевает поднятие рук и ног от пола, лежа на животе. Привлечение мышц вдоль позвоночника способствует лучшему выравниванию позвоночника.

Делайте до 3-4 подходов по 10-15 повторений.

Лягте на живот, вытянув руки и выпрямив ноги. Поднимите руки, грудь и ноги от пола, держа взгляд вниз.

Упражнение "супермен" (фото: eatthis.com)

Упражнение "собака мордой вниз" для гибкости и прочности

Упражнение способствует гибкости плеч и растяжимости подколенного сухожилия, что может уменьшаться с возрастом. Меняйте позы в течение 1-2 минут.

Лягте на живот, ступни раздвиньте на ширину 30 сантиметров, руки поставьте с обеих сторон от головы.

С выдохом оторвите корпус от пола, выпрямите руки и ноги, втяните низ живота. Ступни плотно стоят на полу, ладони сильно давят в пол, спина прямая.

Упражнение "собака мордой вниз" (фото: eatthis.com)