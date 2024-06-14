Можно ли тренироваться на голодный желудок и чем это грозит

Существует мнение, что тренировка на голодный желудок может помочь лучше сжигать жир. Следует знать, что действительно происходит с вашим телом во время такой тренировки и безопасно ли это.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Тренировка натощак может привести к снижению работоспособности

Во время тренировки мышцы используют глюкозу, которая является простейшей формой углеводов и является топливом для тела, чтобы подпитывать тренировку.

Однако, когда вы тренируетесь натощак, в вашей крови обычно мало глюкозы, поэтому мышцы вынуждены использовать другие макроэлементы как источник энергии или черпать из запасов гликогена.

Некоторые исследования подтверждают, что тренировки на голодный желудок могут способствовать потере жира. Однако процесс потери жира не так однозначен, обычно это определяется на основе ежедневного баланса калорий и типов тренировок, которые вы выполняете.

Безопасно ли заниматься натощак

Если вы тренируетесь для набора мышечной массы или силы, тренировка натощак не будет хорошей идеей, поскольку вы можете почувствовать раннюю усталость, снижение выносливости и риск усиленного распада белка в мышцах.

Тренер Крис Арсено отметила, что своим клиентам-спортсменам она не рекомендует заниматься натощак, потому что отрицательное влияние преобладает пользу. Те, кто занимается легкими упражнениями, могут делать это натощак без последствий.

Лучше съесть легкую пищу или поесть по крайней мере за час до тренировки.

Перекус должен содержать белки и углеводы, чтобы питать ваше тело энергией и помогать избежать потери мышечной массы.

Добавим, если тренировка длится всего 20 минут и имеет низкую интенсивность (скажем, занятие йогой), прием пищи или перекус перед тренировкой может никак не повлиять на самочувствие. Однако если вы тренируетесь дольше 45 минут или час, предварительный прием пищи позволит увеличить уровень энергии, силы и выносливости.