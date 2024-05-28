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Тренер назвал пять простых и действенных способов быстро похудеть

Вторник 28 мая 2024 09:47
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Тренер назвал пять простых и действенных способов быстро похудеть Фото: Как похудеть без стресса (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Следить за своим весом очень важно, ведь ожирение провоцирует еще более серьезные болезни.

Как похудеть с помощью 5 лайфхаков, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

5 способов похудеть

Старайтесь больше двигаться

Нет более простого и приятного способа сжечь калории от ходьбы. В час быстрой ходьбы можно сжечь до 250 калорий. Тренер советует ходить именно быстро, потому что 10 тысяч шагов в быстром темпе сожгут больше калорий, чем то же количество шагов, пройденых не спеша.

Гуляйте в разных местах как можно больше, и ваш мозг будет просить повторить это снова и снова.

Употребляйте невкусную пищу первой

По словам эксперта, чем более полезная и диетическая еда - тем она менее вкусная. Старайтесь употреблять диетическую пищу в начале трапезы.

"Пусть "первыми ложками" будут овощи, фрукты, нежирное мясо или какая-нибудь каша. Мозг запомнит этот приятный опыт, и сделает вывод, что помидор не такая уж и гадость, а со временем ты вообще это полюбишь", - сообщил Виктор.

Если вы сначала заполняете желудок некалорийной пищей, то на бесполезные вкусности в нем остается меньше места.

Не покупайте неполезную еду

Усложните себе доступ к продуктам, которые следует ограничить, и упростите путь диетической пищи.

Вымойте овощи, порежьте, поставьте в холодильник на заметном месте. Фрукты и ягоды должны украшать стол. Шоколадки и булочки не должны находиться в вашем постоянном поле зрения, употребляйте их редко.

Пейте много воды

Многие люди имеют привычку утолять жажду калорийными напитками, от Фанты до всяких соков. А это лишние, пустые калории, да еще с большим количеством фруктозы, которые плохо насыщают и приводят к перееданию. Пейте воду, кофе, чай, можно с подсластителями.

Включайте в рацион много белка

Белок - самый сытный макронутриент. Сжигает много калорий, чтобы усвоиться, а потом еще и вывестись из организма. Он сжигается менее эффективно в организме, чем жиры и углеводы. Мускулатуру бережет и просто необходим для здоровья. Употребляйте яйца, бобовые, рыбу, молочные продукты, мясо.

До этого диетолог объяснила, почему ночью так хочется есть и что с этим делать.

Читайте также, как не переедать и не толстеть.

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