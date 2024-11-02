Как не нужно худеть? Тренер назвал главные ошибки

Тренер и диетолог рассказал о самых распространенных ошибках, которые совершают новички, только вставшие на путь похудения и потери веса. Что не нужно делать, чтобы не подорвать здоровье?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Олега Попко в Facebook.

Какие ошибки совершают новички при похудении?

Неграмотный подход к похудению может привести к проблемам со здоровьем

Юрий отметил, что в последнее время все больше новичков в сфере похудения и фитнеса сталкиваются с трудностями из-за неправильного подхода к контролю калорий и бездумного следования "медийным" советам.

Многие не учитывают индивидуальные потребности организма в калориях и БЖВ (белках, жирах, углеводах). Результатом этого может стать постоянное чувство голода, дефицит важных макро- и микронутриентов, а также общее ухудшение физического состояния.

Занятия спортом: как не стать жертвой собственной инициативы

Специалисты отмечают, что увеличение физической активности может существенно повысить аппетит, и без правильного расчета питания вес будет оставаться неизменным.

Тренеры призывают учитывать индивидуальные особенности каждого человека во избежание травм и переутомления. К примеру, бег для людей с избыточным весом может быть не лучшим стартом.

Почему опасно слепо подражать звездным диетам

Эксперты предупреждают, что популярные диеты, созданные блоггерами или знаменитостями, часто основываются на непроверенных рекомендациях. Известные люди могут быть профессионалами в своей сфере, но это не делает их специалистами по вопросам питания и здоровья. Следует обращаться к специалистам, чтобы найти индивидуальный и комплексный подход к своей физической форме.

Таким образом, вместо слепого следования трендам и поспешного подхода к изменениям в питании и физических нагрузках следует выбирать грамотную и обоснованную программу, которая учитывает личные потребности и возможности каждого человека.