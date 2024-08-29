Тренер назвал вредные крупы, которые следует избегать в рационе

Рацион питания состоит из калорий, а это в свою очередь из таких нутриентов, как белки, жиры и углеводы. Лучший источник углеводов - это цельнозерновая крупа. Это самый доступный и бюджетный продукт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Какие крупы не полезны

Крупы - одни из самых доступных продуктов и точно не нужно быть олигархом, чтобы позволить себе здорово питаться.

В крупах также есть белки и микроэлементы, которые находятся в оболочке и там есть волокна (клетчатка) для микрофлоры нашего кишечника.

К недостаткам круп относится индивидуальная непереносимость глютена, содержащегося в пшенице, ржи и ячмене.

К полезным крупам не относятся никакие хлопья быстрого приготовления - это пищевой мусор, и в таких крупах нет ничего полезного, это чистый сахар.

Тренер назвал список не полезных круп: манная крупа, белый шлифованный рис и кукурузная крупа.

"Эти каши насыщают надолго, поэтому если цель "напичкаться" и это не часто, то можно и эти крупы потреблять", - говорится в сообщении.

Как правильно готовить

Если неправильно готовить кашу, ее легко можно испортить, даже самую полезную.

В частности, если разварить крупу, то гликемический индекс будет выше, то есть мы из медленного углевода делаем крупу быстрым. Старайтесь варить так, чтобы каждая крупинка была целая и немного недоварена, а не чтобы разваливалась.

Крупы содержат много железа, но если вы варите их на молоке, которое содержит в своем составе кальций, то этот кальций нейтрализует железо.

Можно улучшить любую кашу, если добавить в нее белка, орехов, ягод, овощей, семян и масла.

ТОП полезных круп

Гречка и чечевица не зерновые культуры, но в этом списке они должны быть.

По калорийности все крупы схожи на уровне 350 ккал на 100 г (сухая крупа). По углеводам крупы также похожи +- 70 г углеводов на 100 г сухой крупы.

С содержанием белков на первой прочности будет чечевица 25 г на 100 г, а на втором овсянка 17 г белка.

Следует есть чечевицу, овсянку, гречку и не шлифованный рис.

"Относительно рису, то берите не шлифованный, бурый еще называют, он дороже, но полезней, потому что польза вся именно в этой корке находится и микроэлементы и клетчатка + он имеет более низкий гликемический индекс", - добавил тренер.