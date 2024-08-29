Тренер назвал вредные крупы, которые следует избегать в рационе
Рацион питания состоит из калорий, а это в свою очередь из таких нутриентов, как белки, жиры и углеводы. Лучший источник углеводов - это цельнозерновая крупа. Это самый доступный и бюджетный продукт.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
Какие крупы не полезны
Крупы - одни из самых доступных продуктов и точно не нужно быть олигархом, чтобы позволить себе здорово питаться.
В крупах также есть белки и микроэлементы, которые находятся в оболочке и там есть волокна (клетчатка) для микрофлоры нашего кишечника.
К недостаткам круп относится индивидуальная непереносимость глютена, содержащегося в пшенице, ржи и ячмене.
К полезным крупам не относятся никакие хлопья быстрого приготовления - это пищевой мусор, и в таких крупах нет ничего полезного, это чистый сахар.
Тренер назвал список не полезных круп: манная крупа, белый шлифованный рис и кукурузная крупа.
"Эти каши насыщают надолго, поэтому если цель "напичкаться" и это не часто, то можно и эти крупы потреблять", - говорится в сообщении.
Как правильно готовить
Если неправильно готовить кашу, ее легко можно испортить, даже самую полезную.
В частности, если разварить крупу, то гликемический индекс будет выше, то есть мы из медленного углевода делаем крупу быстрым. Старайтесь варить так, чтобы каждая крупинка была целая и немного недоварена, а не чтобы разваливалась.
Крупы содержат много железа, но если вы варите их на молоке, которое содержит в своем составе кальций, то этот кальций нейтрализует железо.
Можно улучшить любую кашу, если добавить в нее белка, орехов, ягод, овощей, семян и масла.
ТОП полезных круп
Гречка и чечевица не зерновые культуры, но в этом списке они должны быть.
По калорийности все крупы схожи на уровне 350 ккал на 100 г (сухая крупа). По углеводам крупы также похожи +- 70 г углеводов на 100 г сухой крупы.
С содержанием белков на первой прочности будет чечевица 25 г на 100 г, а на втором овсянка 17 г белка.
Следует есть чечевицу, овсянку, гречку и не шлифованный рис.
"Относительно рису, то берите не шлифованный, бурый еще называют, он дороже, но полезней, потому что польза вся именно в этой корке находится и микроэлементы и клетчатка + он имеет более низкий гликемический индекс", - добавил тренер.
Ранее мы сообщали, почему гречку нужно употреблять регулярно.
Также мы писали, как выбирать качественную муку и что из каких сортов следует готовить.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.