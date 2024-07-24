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Тренер назвал продукты, которые дешевле и полезнее мяса

Какой продукт является полезной альтернативой мясу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Существует мнение, что в субпродуктах нет ничего полезного для организма. Однако, по сравнению с мясом содержание белка в субпродуктах ниже, но содержание микронутриентов выше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.

Что относится к субпродуктам

Есть мнение, что субпродукты вредные, поскольку могут накапливать опасные вещества в процессе вскармливания животных и птицы, а также, что это продукты второго сорта.

В основном к субпродуктам относится печень, сердце, желудочки, язык и мозг.

"Если бы они были настолько вредны, их бы не продавали", - написал тренер.

Если производитель кормит скот и птицу качественными кормами и не насыщает в неограниченном количестве антибиотиками, ничего плохого в них нет.

Также, если не есть субпродукты каждый день килограммами, то ничего страшного в них нет.

Тренер рассказал, что люди больше вреда наносят своему организму большим количеством рафинированных продуктов. Холестерин не наносит вреда, если его норма не превышает в организме. Лишь на 10-15% рацион оказывает влияние на уровень холестерина в организме.

"Если вы здоровы и не питаетесь каждый день только субпродуктами, то это прекрасная альтернатива мясу. Также они позволят разнообразить ваш рацион новыми вкусными блюдами", - добавил эксперт.

Калорийность субпродуктов

Субпродукты содержат такое количество калорий:

  • печень куриная - 120 ккал на 100 г, из них 20 г белка и 4 г жира
  • печень говяжья - 130 ккал на 100 г, из них 19 г белка и 4 г жира
  • куриные сердца - 160 ккал на 100 г, из них 15 г белка на 100 г и 10 г жира
  • куриные желудки - 110 ккал на 100 г, из них 18 г белка и 4 г жира

Такие субпродукты, как мозги свиньи и говяжьи, или язык содержат 17-22 г белка на 100 г сырого продукта. Однако они достаточно жирные - 19 г жира на 100 г, поэтому те, кто следит за фигурой, следует выбирать белковые продукты не более 5% жирности.

Для похудения норма 1,5 г белка на кг актуального веса, а жиров 0,7 г на кг.

Добавим, что субпродукты портятся гораздо быстрее, чем обычное мясо, потому вопрос свежести при покупке имеет первостепенное значение.

Утверждение, что субпродукты содержат "накопленные продукты обмена" - миф. Промытые субпродукты не содержат ничего вредного. То же касается и тяжелых металлов.

Наиболее значимый и популярный субпродукт - печень. Это ценный, легкоусвояемый белок, много витаминов группы B и жирорастворимых A, D, E, органический фосфор и много биологически доступного железа. Важен продукт в диетах при дерматологических заболеваниях и анемиях.

 

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