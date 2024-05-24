Эксперты назвали 5 видов мяса, которые лучше не покупать в супермаркете

В магазинах можно найти большой выбор мяса. Профессиональные мясники рассказали, что качество мяса часто не соответствует стандартам, которые можно найти в маленьких мясных магазинах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Эксперты назвали пять видов мяса, которые настоятельно рекомендуют покупать не в супермаркете, а в мясном магазине.

Говяжий и птичий фарш

Мясник Луис Мата сказал , что такой фарш поставляют предварительно измельченным из крупных мясоперерабатывающих предприятий, где используют смесь разных отрубов - и не обязательно лучших.

Этот процесс может испортить вкус и качество мяса. Также они отмечают повышенный риск заражения разными пищевыми заболеваниями.

А специализированные мясные магазины закупают мясо у небольших поставщиков, поэтому они знают, как обрабатывают мясо и что именно входит в состав каждого фарша.

"Свежая" рыба и морепродукты

Все чаще в супермаркетах предлагают "свежую" рыбу и моллюсков. Однако мясники подчеркивают, что такое утверждение вызывает сомнения, если только вы не приобретаете их в магазине, расположенном очень близко к водоему.

Если посещение специализированного рыбного магазина невозможно, то лучше покупать замороженные морепродукты, потому что большинство замороженных морепродуктов обрабатывают и замораживают на судне, чтобы сохранить свежесть.

Выдержанная говядина

Выдержанную говядину любят мясоеды за ее нежную текстуру и насыщенный вкус.

По словам мясника Рича Сильвермана, супермаркеты не имеют времени, оборудования и возможностей для правильного старения мяса. Его обычно выдерживают методом "влажного старения", и во время приготовления влага распаривает мясо изнутри, делая его жестким.

Мясные отруби на кости

Отруби мяса, продающиеся на кости - прекрасное решение для ароматного тушения, а оставшиеся кости можно использовать для приготовления домашнего бульона.

Однако мясо с костями, продаваемое в мясных отделах супермаркетов, имеет тенденцию портиться быстрее, чем бескостные продукты. Присутствие костей влияет на pH мяса, что может привести к неприятному запаху, а иногда и к изменению цвета.

В мясных витринах супермаркетов нет точного соблюдения температурного режима, и упакованное мясо может пролежать там больше суток.

Паштет

В супермаркетах часто можно увидеть печень, почки, а также паштеты домашнего приготовления. Владелец мясного магазина Розанжела Теодоро заявляет, что никогда не купит паштет в супермаркете, поскольку для их правильного приготовления требуется специальное оборудование и опыт.