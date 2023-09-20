Полезные сладости: эксперт назвала, чем можно лакомиться без вреда для здоровья

Кажется, что сладости и польза для организма - это два совершенно противоположных понятия. Однако с медицинской точки зрения существуют определенные сладости, которые могут быть полезны для вашего здоровья, если они употребляются с пониманием и в меру.

О том, какие сладости будут полезны для вашего здоровья, рассказала РБК-Украина (проект Styler) врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Черный шоколад

Черный шоколад (с содержанием какао от 70% и выше) является отличным источником антиоксидантов, таких как флавоноиды.

Исследования показали, что употребление черного шоколада может улучшить функцию сосудов, снизить артериальное давление и даже улучшить настроение. Также он может быть полезен для здоровья сердца и мозга.

Орехи и сухофрукты

Смесь орехов и сухофруктов может быть отличным источником энергии и питательных веществ. Орехи содержат здоровые жиры, белки и витамины, а сухофрукты придают сладости без дополнительного сахара.

Эта комбинация может быть полезна для обеспечения энергией перед физической активностью или в качестве перекуса.

Фрукты

Фрукты, такие как ягоды, яблоки, груша и киви, содержат витамины, антиоксиданты и клетчатку. Они могут удовлетворять вашу потребность в сладком и одновременно давать много полезных веществ.

Фрукты помогают поддерживать здоровый иммунитет и повышают чувство сытости.

Некоторые сладости можно есть даже во время диеты (фото: freepik.com)

Мед

Мед - это природный сладкий продукт, содержащий антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами. Он также может быть полезен для успокоения кашля и горла.

Однако важно употреблять мед с осторожностью и в небольших количествах из-за содержания сахара в нем.

Сладости необязательно должны быть врагами вашего здоровья. Правильный выбор продуктов, содержащих полезные вещества, такие как антиоксиданты, витамины и клетчатка, может способствовать улучшению вашего здоровья.

Следует помнить о разумных мерах и употреблять сладкое с осторожностью в рамках сбалансированного питания.

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