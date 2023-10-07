Правда ли миф: Анита Луценко объяснила, является ли крепатура признаком эффективной тренировки
Среди людей, которые активно занимаются спортом, распространено утверждение о том, что после эффективной тренировки обязательно должна быть крепатура. Наверное, вы тоже не раз слышали такое мнение, но является ли оно правдивым?
Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу фитнес-тренера Аниты Луценко в Instagram.
Должна ли быть крепатура после эффективной тренировки
"Бытует мнение, что если не было крепатуры - тренировка прошла даром. Почему есть такой миф? Человек хочет ощущать сразу после тренировки эффект и если не крепатура, то нет вообще никаких признаков все ок, или нет?" - пишет тренер.
Ненормальными являются следующие признаки после тренировки:
- головокружение
- когда человека трясет
- холодный пот
- сильная крепатура
- тошнота
- боль в суставах
"Крепатура - это боль, вследствие травматизации мышц. Можно ли сказать, что вы травмировали что-то и оно стало лучше? Нет. У вас не должно быть крепатуры. Да, она возникает от неожиданной, большой и оригинальной нагрузки. Не гонитесь за ней. Крепатура не свидетельствует о том, что тренировка была классной", - отметила Луценко.
Три мифа о похудении
Также Анита Луценко назвала три самых больших мифа, которые мешают людям похудеть.
Первый миф - за тренировку человек сжигает 500-800 ккал. На самом деле за час физических нагрузок человек тратит 200 ккал.
Второй миф - если потренировались, то можно есть вдвое больше. Но это так не работает, человек думает, что потратил 500 ккал (хотя на самом деле 200 ккал) и позволяет себе есть больше, тем самым увеличивая свой вес.
Третий миф - чтобы похудеть надо делать кардио. Нет, чтобы, похудеть нужно меньше есть. А кардио, силовые, танцы, йога, растяжка - это уже о гибкости, силе и выносливости. А еда - это о весе.
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