Когда лучше всего ужинать, чтобы не навредить фигуре: Анита Луценко назвала идеальное время

Именно во время ужина возникает наибольший соблазн побаловать себя чем-то особенно вкусным, а иногда еще и не очень полезным. Но даже если вы не злоупотребляете такими продуктами, то слишком поздний прием пищи также может навредить фигуре.

О том, когда лучше всего ужинать, рассказала фитнес-тренер Анита Луценко в Instagram .

Когда нужно ужинать

"Считается, что поесть нужно за 3 часа до сна. Также считается, что спать лучше лечь в тот день, в который проснулся. То есть до 00:00 ночи. Также считается, что есть нужно тогда, когда ты энергию не тратишь. То есть если просто сидишь перед телевизором - нет смысла, потому что нерастраченная мышцами энергия - пойдет в запас", - пишет Анита.

Она отмечает, что идея не есть после 18,19,20,21 часов - тоже хорошая. Ибо сокращается время, в которое человек поглощает калории. То есть такое ограничение для себя нормальная, хорошая привычка.

"В Украине традиционно люди наедают основную массу калорий после 19 часов. Потому что закончили работу, уже находятся дома и хотят расслабиться, а еда в этом помогает", - говорит тренер.

Луценко объясняет, что еда - это ленивый способ получить покой и удовольствие. Сложные варианты - развлечения с друзьями, игры, медитации, хобби, вечерняя зарядка, чтение и т. д.

"Это все тоже работает, но с едой проще - это правда. Другое дело, что это вредит здоровью и вгоняет часто в депрессняк", - отмечает Анита.

Можно ли есть вечером углеводы

"Углеводы вечером можно есть, особенно если вы на стрессе и, например, тяжело засыпаете. Стоит попробовать один день так, а один день - иначе. Таким образом у вас уйдет два дня на то, чтобы выяснить - вам заходят углеводные ужины или нет. Или вы едите ужины без каш, а потом забрасываетесь половиной торта?" - говорит Луценко.

Она отмечает, что ужин в 20:00 - нормальное время. Так человек начинает понимать, что надо пообедать нормально, поужинать вовремя и не забрасывать в себя все, что "плохо лежит" после 20 часов.