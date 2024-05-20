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Трендовые украшения 2024: стилист показала, на что должна обратить внимание каждая девушка

Стилист показала модные украшения 2024 (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ничто так не украсит образ и сделает его по-настоящему особенным, как удачно подобранные украшения. Стилист показала трендовые украшения, которые дополнят любой выход.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.

Стильные украшения

По словам эксперта, в этом сезоне в фокусе внимания акцентны и яркие украшения.

В частности, в тренде жемчужина во всех вариантах. Бусы из жемчужин за десятки лет стали своеобразной классикой среди украшений. Они придают щепотку элегантности и изысканности, становятся главным акцентом в вечернем образе.

Украшения из самоцветов в виде браслетов и многоярусных бус снова актуальны.

Стилист отметила, что украшения на сумки из тех же жемчужин, цепочек и цветных камешков - просто must have этим летом.

Так же актуальны будут массивные чокеры, браслеты и кольца. Длинные цепочки с кулонами снова триумфально вернулись в моду и дополняют любой базовый гардероб.

"Миксовать золото и серебро не только можно, а нужно", - добавила Наталья Москаленко.

Стилист показала трендовые украшения 2024 года (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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