Трендовые головные уборы на осень 2024: топ-5 стильных вариантов

До сих пор обходите стороной головные уборы? Это зря, ведь они не только завершат твой образ, но и придадут ему нужного настроения. В этом сезоне осени 2024 года стоит обратить внимание на несколько трендовых вариантов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие шляпы и аксессуары следует выбрать, чтобы оставаться модной и стильной. Сохраните себе и используйте эти советы для создания ярких осенних лугов.

Плоские кепки

Раньше плоские кепки традиционно ассоциировались с сериалом "Острые козырьки" или с таксистами, но этой осенью их статус изменился. Эти головные уборы стали модным трендом. Дизайнеры рекомендуют сочетать кепки с модными элементами гардероба, например замшевые пиджаки, мешковатые джинсы и базовые лонгсливы, создавая стильные образы.

Модные женские головные уборы осень 2024 года (фото: instagram.com/denim.streetstyle)

Кашкет

Кашкет - это яркий акцентный аксессуар, требующий продуманного стайлинга. За возвращение этого тренда в моду стоит благодарить Миуччи Праду и Рафу Симонсу. В их показе осень-зима 2024 года фуражки были украшены перьями и сочетались с классическими пальтами благородных оттенков, строгими юбками и кардиганами.

Этот образ идеально подчеркивает элегантный, но дерзкий стиль, который можно интегрировать в обычный гардероб.

Кашкет (фото: instagram.com/charlie.km, instagram.com/denim.streetstyle)

Береты

Беретки уже давно стали универсальным осенним аксессуаром, однако в этом сезоне они особенно популярны. Это подтвердили не только модные образы по стритстайлу, но и коллекции от Chanel, Emporio Armani, Dolce & Gabbana и других брендов.

Вместо классических сочетаний с рубашками и тренчами, дизайнеры предлагают комбинировать берет с более смелыми вещами: строгими пиджаками, леопардовыми штанами, спортивными олимпийками и грубыми косухами. Этот аксессуар придает элегантности и создает интересные модные образы.

Береты на осень 2024 года (фото: instagram.com/tviy_sharfik, instagram.com/denim.streetstyle​​)

Шляпы-таблетки

Шляпы-таблетки, популярные в 1960-х, были символом женственности и элегантности, украшая образы таких икон, как Катрин Деньов и Одри Хепберн. Эти шляпы стали неотъемлемой частью модных гардеробов благодаря знаменитым фильмам, где костюмы подбирали легендарные дизайнеры Ив Сен-Лоран и Юбер де Живанши.

Сегодня шляпы-таблетки снова в тренде. Современные интерпретации этих головных уборов отлично сочетаются с брючными костюмами, пальто мужского кроя и стильной обувью.

Шляпы-таблетки (фото: instagram.com/modeblogg, instagram.com/zara__worldwide)

Ковбойские шляпы

Ковбойский стиль уже несколько сезонов не выходит из модных тенденций. Дизайнеры и стилисты активно используют эстетику Дикого Запада в своих коллекциях и съемках, а инфлюэнсеры демонстрируют, как элементы этого стиля можно включить в повседневные образы.

Ковбойские шляпы с загнутыми краями стали одним из ключевых атрибутов. Белла Хадид, одна из самых ярких поклонниц этой тенденции, удачно сочетает их с казаками, джинсами-клешами, денимовыми юбками и топами из состаренной кожи, воплощая стиль Дикого Запада в современной интерпретации.

Ковбойские шляпы на осень 2024 (фото: instagram.com/denim.streetstyle​​)