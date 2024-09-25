С чем сочетать леопардовый принт осенью 2024 года: идеи стильных образов

Животные принты обладают неподвластной времени привлекательностью, которая, кажется, никогда не выйдет из моды. Появившись в мире высокой моды в середине XX века, леопардовый принт остается символом изысканности и гламура. В новом сезоне можно увидеть не только одежду с такой расцветкой, но и обувь, и аксессуары.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, с какими цветами лучше всего сочетать этот принт, чтобы выглядеть стильно и выделяться из серой массы.

Коричневый

Леопардовый принт отлично сочетается с вещами а аксессуарами коричневого оттенка. Надевайте ультракороткую юбку в принте лео, коричневый свитер и кожаную куртку с эффектом состаренной и потертой кожи. Дополнят лук высокие сапоги и миниатюрная сумка.

Коричневый и лео (фото: instagram.com/sabinasocol)

Леопардовый принт и коричневая сумка (фото: instagram.com/lenafarl)

Красный

Достаточно необычное, но стильное сочетание. Главное правило - не переборщить: это может быть платье с животным принтом и сумка красного цвета или же джинсы с лео и обувь ярко-алого оттенка.

Красный и леопардовый принт (фото: instagram.com/sobalera)

Разукрасьте серые будни (фото: instagram.com/annelauremais)

Черный

Самое стильное сочетание - черный и лео. Для стильного осеннего лука присмотрите короткое черное платье из трикотажа, а сверху накиньте пальто с животным принтом. Дополнят образ обувь и аксессуары черного оттенка. Или же это может быть классический брючный костюм, который можно разбавить сумкой с животным принтом

Черный и леопардовый принт (фото: instagram.com/annelauremais)

Лео и черный (фото: instagram.com/sidselalling)

Кремовый

Светлый кремовый оттенок отлично сочетается с леопардовым принтом. Это может быть стильный кэжуал-лук на каждый день: джинсы с хищными мотивами, бежевый лонгслив, замшевые ботинки на шнуровке и миниатюрная сумка. Или же офисный лук, состоящий из кремового жилета, широких брюк палаццо и акцентной детали – сумки с леопардовым принтом.

Лео и кремовый оттенок (фото: instagram.com/lenafarl)

Еще один вариант на осень (фото: instagram.com/theannaedit)

Серый

Этот цвет достаточно универсален, однако с животным принтом он способен заиграть новыми красками. Это может быть укороченный лонгслив и юбка с принтом лео или же серый свитер, поверх которого можно надеть верхнюю одежду с животным принтом.

Стильный лук на осень 2024 (фото: instagram.com/sobalera)