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С чем сочетать леопардовый принт осенью 2024 года: идеи стильных образов

Среда 25 сентября 2024 07:15
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С чем сочетать леопардовый принт осенью 2024 года: идеи стильных образов С чем носить леопардовый принт (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Животные принты обладают неподвластной времени привлекательностью, которая, кажется, никогда не выйдет из моды. Появившись в мире высокой моды в середине XX века, леопардовый принт остается символом изысканности и гламура. В новом сезоне можно увидеть не только одежду с такой расцветкой, но и обувь, и аксессуары.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, с какими цветами лучше всего сочетать этот принт, чтобы выглядеть стильно и выделяться из серой массы.

Коричневый

Леопардовый принт отлично сочетается с вещами а аксессуарами коричневого оттенка. Надевайте ультракороткую юбку в принте лео, коричневый свитер и кожаную куртку с эффектом состаренной и потертой кожи. Дополнят лук высокие сапоги и миниатюрная сумка.

С чем сочетать леопардовый принт осенью 2024 года: идеи стильных образов

Коричневый и лео (фото: instagram.com/sabinasocol)

С чем сочетать леопардовый принт осенью 2024 года: идеи стильных образов

Леопардовый принт и коричневая сумка (фото: instagram.com/lenafarl)

Красный

Достаточно необычное, но стильное сочетание. Главное правило - не переборщить: это может быть платье с животным принтом и сумка красного цвета или же джинсы с лео и обувь ярко-алого оттенка.

С чем сочетать леопардовый принт осенью 2024 года: идеи стильных образов

Красный и леопардовый принт (фото: instagram.com/sobalera)

С чем сочетать леопардовый принт осенью 2024 года: идеи стильных образов

Разукрасьте серые будни (фото: instagram.com/annelauremais)

Черный

Самое стильное сочетание - черный и лео. Для стильного осеннего лука присмотрите короткое черное платье из трикотажа, а сверху накиньте пальто с животным принтом. Дополнят образ обувь и аксессуары черного оттенка. Или же это может быть классический брючный костюм, который можно разбавить сумкой с животным принтом

С чем сочетать леопардовый принт осенью 2024 года: идеи стильных образов

Черный и леопардовый принт (фото: instagram.com/annelauremais)

С чем сочетать леопардовый принт осенью 2024 года: идеи стильных образов

Лео и черный (фото: instagram.com/sidselalling)

Кремовый

Светлый кремовый оттенок отлично сочетается с леопардовым принтом. Это может быть стильный кэжуал-лук на каждый день: джинсы с хищными мотивами, бежевый лонгслив, замшевые ботинки на шнуровке и миниатюрная сумка. Или же офисный лук, состоящий из кремового жилета, широких брюк палаццо и акцентной детали – сумки с леопардовым принтом.

С чем сочетать леопардовый принт осенью 2024 года: идеи стильных образов

Лео и кремовый оттенок (фото: instagram.com/lenafarl)

С чем сочетать леопардовый принт осенью 2024 года: идеи стильных образов

Еще один вариант на осень (фото: instagram.com/theannaedit)

Серый

Этот цвет достаточно универсален, однако с животным принтом он способен заиграть новыми красками. Это может быть укороченный лонгслив и юбка с принтом лео или же серый свитер, поверх которого можно надеть верхнюю одежду с животным принтом.

С чем сочетать леопардовый принт осенью 2024 года: идеи стильных образовС чем сочетать леопардовый принт осенью 2024 года: идеи стильных образов

Стильный лук на осень 2024 (фото: instagram.com/sobalera)

Ранее мы рассказали, какой принт постепенно вытесняет леопард из трендов.

Также читайте про идеи фиолетового французского маникюра на осень 2024.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Sabina Socol, Leеna Farouil, Valeria, Adenorah, Sidsel Alling, Anna.

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