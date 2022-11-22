Тренды зимы 2022-2023: какие шапки будут в моде в этом сезоне (фото)

Обратитесь к базовым оттенкам

Неоновые оттенки очень сложны, поэтому быстро надоедают. Замените шапки натуральных и базовых тонов. Такие аксессуары остаются актуальными несколько сезонов. Главное - минимум украшений и деталей.

Трендовые шапки 2022-2023 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Меховой помпон - в прошлом

Помпон упрощает любой образ и практически никогда не выглядит уместно и актуально. Разве что на горнолыжном склоне.

Замените шапками-ушанками: они круто смотрятся с актуальными сейчас дубленками и пуховиками, а также с куртками и пальто. Выбирайте объемные модели базовых оттенков, чтобы получить максимальное количество сочетаний.

Трендовые шапки 2022-2023 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Забудьте о надписях

Шапки с большими надписями и рисунками - настоящий пережиток прошлого. Сейчас чем проще аксессуар, тем дороже и стильнее он смотрится.

Если монохромный головной убор слишком скучен, присмотритесь к шапкам с логотипом бренда. Лучше, если это будут небольшие надписи базового цвета.

Трендовые шапки 2022-2023 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Балаклава или капор

Слишком сложные разноцветные головные уборы перетягивают все внимание. Если простые шапки бени вам надоели, присмотритесь к балаклаву. Этот аксессуар в моде уже несколько сезонов. Любой образ благодаря балаклаве или капоре сразу становится ярче.

Трендовые шапки 2022-2023 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Меховая панама

Массивные головные уборы из шерсти большой связки стали настоящей хитовой парой сезона. Но сейчас лучше заменить меховую панаму.

Меховые панамы могут быть бежевого, белого и черного оттенков или выполнены в пастельных и ярких тонах. Комбинируйте с объемным пальто.

Трендовые шапки 2022-2023 (фото: instagram.com/andre_tan_official)