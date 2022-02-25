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"Дегуманізація українців". Росія планує масштабну провокацію, - Кулеба

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 20:06
"Дегуманізація українців". Росія планує масштабну провокацію, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В ході вторгнення Росії в Україну готується масштабна провокація для того, щоб звинуватити українців у нелюдських діях. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що не варто вірити фейкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"За даними розвідки, Російська Федерація планує масштабну провокацію з метою "дегуманізації" українців, звинувачення України в нібито нелюдських діях. Не ведіться на фейки. Україна захищає свою землю у справедливій захисній війні. На відміну від РФ, ми не цілимося в дитячі садки і цивільних", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові касетними ракетами обстріляли злітну смугу, в результаті інциденту поранено трьох курсантів.

Також стало відомо, що російські війська прорвали оборону Херсона.

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Дмитро Кулеба Вторгнення Росії до України
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