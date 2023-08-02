Не нужно бояться. Руководитель ТЦК рассказал, почему происходят "облавы" на улицах

Мобилизация в Украине продолжается и для пополнения резервов армии ТЦК вынуждены раздавать повестки на улицах. Это происходит потому, что добровольно в военкоматы приходит 20% военнообязанных мужчин.

Можно ли обойтись без облав на улицах?

Тищенко сообщил, что, к сожалению, без раздачи повесток на улицах - не обойтись, так как в военкоматы по своей воле приходит очень мало мужчин.

"Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", - рассказал чиновник.

Он отметил, что "приход в ТЦК - это не автоматическая отправка в армию". Украинцам нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию.

Тищенко рассказал, что бывает случаи, когда военнообязанные мужчины просто бояться идти в военкомат.

"Бывает, что вручают человеку повестку на улице, он приходит в ТЦК, а оказывается у него трое детей или инвалидность. Спрашиваешь, почему не пришли и не обновили данные, а в ответ: "Я боюсь". Инвалидность, как и семейные обстоятельства, - это полное право на отсрочку", - напомнил руководитель Львовского ТЦК.

Какие сейчас востребованные специальности в армии

Тищенко уточнил, что сейчас есть потребности есть во всех военных специальностях – пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляют людей в соответствующие учебные центры.