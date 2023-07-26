Эти слова нельзя говорить представителям ТЦК СП: запомните их!

С 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день в Украине продолжается общая мобилизация, поэтому вручение повесток на улицах не является чем-то новым. Но, несмотря на это, в разных городах один за другим возникают конфликты между представителями ТЦК СП и военнообязанными.

Как нужно вести себя во время вручения повестки - подробнее читайте в материале Styler.

Кто занимается вручением повесток

Известно, что представители военкоматов - это бывшие военные, которые по тяжелым ранениям, травмам или по другим причинам не могут проходить военную службу непосредственно на линии фронта.

В ТЦК также работают те военные, у которых есть боевой опыт.

Начальник службы по связям с общественностью Владимир Фитьо в комментарии ТСН отмечает, что это фундамент, который сейчас укомплектует Вооруженные Силы Украины.

Как вести себя во время вручения повесток

Прежде всего нужно помнить, что вручение повесток на улице или блокпосту вполне законно. Даже если вам вручат ее на отдыхе в Украине, это тоже будет соответствовать нормам закона.

Если вы переехали из одного региона Украины в другой, то должны встать на военный учет в местном ТЦК СП.

Если вам вручают повестку, придерживайтесь такой поведенческой линии:

не убегайте, старайтесь не спешить

не отказывайтесь, ведь это незаконно

выслушайте военного

посмотрите его документы, чтобы убедиться, что у него есть полномочия на вручение повестки

следите за соблюдением процедуры вручения повестки, иначе она будет недействительна или выписана вам вопреки закону

Повестки могут выдавать органы для местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.

Если это пытается сделать сотрудник полиции, представитель территориальной обороны города, ВСУ, Национальной гвардии или любое другое лицо, это незаконно.

Если должностное лицо формирует повестку сразу перед вами, вы можете считать вручение повестки незаконным. Ведь решение о вызове личности должен принимать непосредственно руководитель ТЦК.

Что нельзя говорить при вручении повестки

Не забывайте, что перед вами стоит военнослужащий. Вы не знаете, что он испытал и какой опыт носит за плечами. Избегайте любых вопросов или высказываний, которые могут его травмировать. К примеру:

"почему ты не на фронте?"

"сам здесь сидишь, а меня отправить хочешь?"

"а ты вообще на войне был?"

За подобные вопросы нет наказания, однако вы все равно должны соблюдать субординацию и уважать своего собеседника.

Нередко бывает, что такие вопросы приводят к конфликтам и применению физической силы. Не стоит доводить до этого.