Не треба боятися. Керівник ТЦК розповів, чому відбуваються "облави" на вулицях

Мобілізація в Україні продовжується і для поповнення резервів армії ТЦК змушені роздавати повістки на вулицях. Це відбувається тому, що добровільно до військкоматів приходить 20% військовозобов'язаних чоловіків.

Чи можна обійтися без облав на вулицях?

Тищенко повідомив, що, на жаль, без роздачі повісток на вулицях - не обійтися, бо до військкоматів за своєю волею приходить дуже мало чоловіків.

"Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких контрактники) від планового завдання, яке ми повинні виконати. Якщо не буде цих розшуків, відправки для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою", - розповів урядовець.

Він зазначив, що "прихід до ТЦК - це не автоматичне відправлення до армії". Українцям треба розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави, за станом здоров'я чи іншими причинами не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії.

Тищенко розповів, що бувають випадки, коли військовозобов'язані чоловіки просто бояться йти у військкомат.

"Буває, що вручають людині повістку на вулиці, вона приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність. Запитуєш, чому не прийшли й не оновили дані, а у відповідь: "Я боюся". Інвалідність, як і сімейні обставини, - це повне право на відстрочку”, - нагадав керівник Львівського ТЦК.

Які зараз потрібні спеціальності в армії

Тищенко уточнив, що зараз є потреби у всіх військових спеціальностях - піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники. Кожен навчальний центр має власну специфіку. Залежно від спеціальності направляють людей до відповідних навчальних центрів.