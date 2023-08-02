Не треба боятися. Керівник ТЦК розповів, чому відбуваються "облави" на вулицях
Мобілізація в Україні продовжується і для поповнення резервів армії ТЦК змушені роздавати повістки на вулицях. Це відбувається тому, що добровільно до військкоматів приходить 20% військовозобов'язаних чоловіків.
Про це розповів керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко, пише Leopolis News.
Чи можна обійтися без облав на вулицях?
Тищенко повідомив, що, на жаль, без роздачі повісток на вулицях - не обійтися, бо до військкоматів за своєю волею приходить дуже мало чоловіків.
"Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких контрактники) від планового завдання, яке ми повинні виконати. Якщо не буде цих розшуків, відправки для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою", - розповів урядовець.
Він зазначив, що "прихід до ТЦК - це не автоматичне відправлення до армії". Українцям треба розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави, за станом здоров'я чи іншими причинами не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії.
Тищенко розповів, що бувають випадки, коли військовозобов'язані чоловіки просто бояться йти у військкомат.
"Буває, що вручають людині повістку на вулиці, вона приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність. Запитуєш, чому не прийшли й не оновили дані, а у відповідь: "Я боюся". Інвалідність, як і сімейні обставини, - це повне право на відстрочку”, - нагадав керівник Львівського ТЦК.
Які зараз потрібні спеціальності в армії
Тищенко уточнив, що зараз є потреби у всіх військових спеціальностях - піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники. Кожен навчальний центр має власну специфіку. Залежно від спеціальності направляють людей до відповідних навчальних центрів.
Як ми раніше писали, названо поважні причини неявки до ТЦК.
Читайте також, які слова не можна казати представникам ТЦК.