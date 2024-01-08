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Гетманцев рассказал, как может измениться валютный курс

Понедельник 08 января 2024 15:26
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Гетманцев рассказал, как может измениться валютный курс Фото: Даниил Гетманцев, глава финансового комитета Верховной рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юрий Дощатов

Колебание валютного курса в Украине будет увеличиваться. В частности, курс может проседать из-за ряда причин.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Могу сказать, что волатильность, то есть колебания будут увеличиваться. Курс может проседать, когда есть причины. К примеру, под влиянием сезонных факторов. Как мы видим это сейчас. Когда так происходит, нет смысла держать его на уровне 36 и НБУ не держит его на этом уровне", - рассказал нардеп.

По его словам, конечная цель - отпустить курс вообще, когда для этого будут все необходимые предпосылки, а рынок сам сможет себя балансировать при гораздо меньшем участии НБУ.

Но дальнейшие действия Нацбанка зависят от финансовой устойчивости. На сегодняшний день, подчеркнул депутат, международные резервы достаточны для управления валютными ожиданиями и сохранения относительной валютной стабильности.

Курс доллара

Напомним, максимальный курс на наличном рынке был зафиксирован 1 января - 39,50 за доллар и 43,50 за евро. Затем курс начал снижаться.

При этом по состоянию на утро 8 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 39,30 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 42,95 гривен.

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Даниил Гетманцев Курс доллара Курс евро
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