Майское Новолуние в Тельце: что ждет каждого из нас в особенный период

Новолуние в Тельце нас ждет с 19 мая и будет оказывать свое астрологическое влияние до 4 июня. Это особенное время с основательными и земными энергиями. Нам захочется получать удовольствие от простых благ - вкусной еды, уюта дома, запаха сдобы, родных людей рядом.

Чего ждать в разных сферах жизни в ближайшие две недели, рассказала астропсихолог Алена Лесная, которая дает важные советы на своем сайте .

Чувства и эмоции

В дни Новолуния вы можете почувствовать потребность быть в центре внимания. В частности, делать какие-либо действия, чтобы его получить. Возможно, решите больше проявляться, может, захочется больше внимания уделить образу и ловить комплименты. А может, через манипуляции и конфликты.

"Эмоции могут качать из крайности в крайность, напряжение остается в воздухе. Держим фокус внимания на себе, занимаемся процессом наблюдения и придерживаемся четкого пути. Старайтесь избегать эмоциональных решений", - отметила астропсихолог.

Что ждать со стороны здоровья

По словам эксперта, могут обостряться "болячки", появляться вирусные заболевания на ровном месте. Следует уделять внимание гигиене, стараться избегать мест скопления людей.

"Убираем лишнее напряжение в темах: здоровья, отношений с партнером, финансов, быта. Заменяем на прогулки, медитации, время у воды, помощь другим, благотворительность (но не проваливаясь туда полностью, не в ущерб себе, а из того, как сейчас комфортно для себя я могу быть полезным другим)", - советует Алена Лесная.

Если наоборот, перебор с внутренним миром и отдачей во внешний мир, следует "заземлиться" - наладить или автоматизировать быт, поискать помощников по дому, купить робот-пылесос, следить за питанием, сдавать анализы, зарядку и т. д. Однако не стоит активизироваться сразу по всем направлениям.

Личностный рост и перспективы

"Убираем суету и оставляем важные действия, не торопимся и проявляем жесткость в своих начинаниях. Нужно уменьшить активность, чтобы масштабироваться, запасаемся выдержкой и терпением в партнерских отношениях.

Учимся отстаивать личные границы, ставить свои интересы вперед, предпринимать для себя конкретные действия, в которых проявляется забота о себе. Начните с малого. Если где-то сильно прогибались под партнера, вспомните о себе", - дала наставление астропсихолог

А если наоборот, вы не слышали нужды другого, попробуйте дать фокус внимания на него и посмотрите, что из этого выйдет. Это хорошее время для получения нового опыта.

Не исключено раздувание личных проблем из-за иллюзий, розовых очков, отсутствия контакта с реальностью.

"Из положительных тенденций - могут быть хорошие возможности, если человек в контакте со своей интуицией, "чуйкой" на то, что принесет успех. Следствием может быть хороший взлет. Важно действовать без спешки, дробить большие цели и шаг за шагом повторять действия, которые позже приведут к великой цели", - подытожила Алена Лесная.