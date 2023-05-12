Названы три знака Зодиака, которых "любят" деньги

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, которые в силу своих особенностей способны притягивать материальное благополучие. О таких говорят, что их "любят" деньги.

Дева

Это - практичный знак, который не привык жить на широкую ногу, и при этом Дева редко жалуется на отсутствие денег. Все дело в том, что представители знака всегда руководствуются здравым смыслом и никогда не пустятся бездумно тратить деньги, повинуясь порыву.

Спонтанность - это точно не о Деве. Когда нужно накопить на большую покупку, как правило, Девы - те, кому это удается быстрее всего. Не зря среди представителей этого знака много финансистов.

Скорпион

Казалось бы, как такой яркий знак, живущий чувствами, может постоянно приумножать свой капитал? Но у Скорпионов есть своего рода "чутье" на места работы, проекты, где можно неплохо заработать.

Кроме того, когда нужно принять важное решение, чаще всего решение, за которое ответственен Скорпион, приносит успех всему предприятию. Ничего удивительного, что Скорпион быстро идет по карьерной лестнице и даже большие затраты не способны поколебать его материальную стабильность. Он всегда знает, где заработать еще.

Овен

Астрологи говорят, что удача не оставляет этот знак, когда дело касается денег. Овны способны работать сразу за десять человек, и оплата за их труд соответствующая. Представители этого знака настолько любознательны, что готовы постоянно находиться в процессе обучения, что обеспечивает преимущество перед конкурентами.

Говорят, что из Овнов выходят хорошие руководители, готовые рисковать, что и помогает прорваться вперед по всей команде. Можно сказать, эти люди рождены, чтобы побеждать.