Цькування чемпіонки: гучний скандал у Федерації велоспорту отримав продовження

Скандал у Федерації велоспорту (Фото: колаж РБК-Україна)

Ігор Жданов заступився за Анну Соловей

Скандал через погрози голови Федерації велоспорту України Олександра Башенка на адресу чемпіонки II Європейських ігор Анни Соловей, яка привезла з Білорусі золоту медаль, отримав продовження. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов втрутився в ситуацію і підтримав спортсменку.

На хамські висловлювання Башенка і погрози звільнити Соловей чиновник наголосив, що контракт велогонщиця підписувала із Міністерством, а не з Федерацією, і розірвати його може тільки цей орган виконавчої влади.

"Національна збірна команда України формується за поданням профільної федерації, але наказом Міністерства. Спортсменкою Анною Соловей укладено контракт саме із Міністерством молоді та спорту і розірвати його може лише цей орган виконавчої влади. Згідно спортивного принципу, немає жодних підстав розривати цей контракт з успішною велогонщицею, яка має всі шанси поборотися за нагороди для України на літніх Олімпійських іграх в Токіо-2020", - йдеться у публікації.

Анна Соловей здобула "золото" на Європейських іграх в Білорусі (Фото: noc-ukr.org)

Також Жданов вказав на те, що Мінспорту надавало значну підтримку Соловей для підготовки до міжнародних змагань і набуло необхідні комплектуючі до велосипеда, хоча Башенко чомусь приписував фінансування спортсменки Федерації, яку він представляє.

Скрін: facebook.com/zhdanovihor

Нагадаємо, що раніше в мережі Соловей обурилася, що з її перемогою вітають Башенка, у свою чергу той нахамив дівчині та погрожував звільненням.

"Наголошую, що Міністерство фінансує і забезпечує діяльність Національної збірної команди з велоспорту, а не Федерацію велосипедного спорту. Міністерством не виплачується зарплата її керівництву та апарату. Державні кошти виділяються не на федерацію, а на розвиток виду спорту. Зокрема, на такі заходи, як: проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів і тренерів збірної, закупівля обладнання, інвентарю, форми, екіпірування, участь спортсменів і тренерів у міжнародних змаганнях тощо", - написав Жданов.

Додамо, що в мережі обурюються поведінкою Башенка і закликають притягнути до відповідальності.

Можливо потрібно дисциплінарне розслідування? Це ж точно не спортивна поведінка;

Ось тут респект!

Що з хамом робити?

Потрібно показово таких як Олександр притягати до відповідальності. Дуже показовий приклад ставлення чиновника до спортсмена. Варто процеси в цій галузі робити прозорими.

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, у травні український спортсмен Жан Беленюк, який завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби, обурювався, що йому так і не виплатили призові 50 тисяч гривень. Чемпіон Європи звернувся до міністра Жданова з цього приводу. Пост Жана викликав у мережі ажіотаж, і на претензії спортсмена в Міністерстві оперативно відреагували і відразу вирішили питання.

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