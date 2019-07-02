Скандал у Нацгвардії: комвзводу ногою відбив солдату селезінку

Фото: колаж РБК-Україна

Офіцер Нацгвардії побив солдатів на полігоні під Полтавою

Командир взводу тяжко побив військовослужбовця-контрактника однієї з військових частини Національної гвардії України. Інцидент стався в березні під Полтавою, і 2 липня у ДБР повідомили про завершення досудового розслідування.

Зазначається, що командир, який був керівником польових занять на військовому полігоні в Полтавському районі, вдарив двох солдатів кулаком у груди через те, що вони погано виконували команди.

Пізніше того ж дня одному з побитих військовослужбовців командир завдав удар в ліву частину тулуба вже ногою. Це призвело до травми живота із розривом селезінки та внутрішньочеревною кровотечею.

"Травмований орган довелося видаляти хірургічним втручанням. Згідно висновків судово-медичної експертизи, ці травми кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Після події було розпочато кримінальне провадження щодо командира, процесуальне керівництво у якому здійснює місцева військова прокуратура.

Обвинувальний акт стосовно офіцера за "застосування нестатутних засобів впливу щодо підлеглого, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, а також застосування насильства щодо підлеглого, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду крім воєнного стану" (ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу) направлено до суду.

Військовослужбовцю обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Комвзводу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

Фото: будівля ДБР (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Збройних силах України розгорівся секс-скандал - 24-річна військовослужбовець Валерія Сикал, яка стала жертвою командира військової частини у Хмельницькому, відверто розповіла, як протягом року над нею знущався полковник, який почав чіплятися до неї з першого дня, як вона прибула до частини.

Також ми писали про те, що в мережу потрапило відео справжнього погрому в казармі у навчальному центрі "Десна" в Чернігівській області. На кадрах видно, як камандир батальйону нецензурно лається на резервістів та розкидає посуд по коридору. Солдати кажуть, що він навіть кидався автоматом.