Не витрачайте гроші на таблетки: Супрун розвіяла міф про популярні вітаміни

Уляна Супрун порекомендувала українцям не приймати харчові добавки з вмістом жирних кислот Омега-3 і розповіла, де їх міститься набагато більше, ніж у риб'ячому жирі. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уляна Супрун пояснила, що Омега-3 не є єдиною жирною кислотою, а це збірна назва всіх жирних кислот, які корисні для організму. До складу біодобавок входять: альфа - ліноленова, ейкозапентаєнова і докозагексаєнова кислота. На етикетках їх позначають, як ALA, EPA і DHA.

"АLA, наприклад, є у лляному насінні, EPA і DHA - тільки в рибі і морепродуктах. Деякі люди здатні утворювати незамінні жирні кислоти EPA і DHA самі з ALA. Така їх генетична особливість. Особливо таких людей багато в Індії і країнах, де історично панує вегетаріанство. Омега-3 необхідні для утворення оболонок навколо нейронів, синтезу ейкозаноїдів - одного з типів молекул, з допомогою яких клітини імунної системи спілкуються між собою. Також омега-3 необхідні нам для налаштування процесів запалення в тілі, стиснення судин, утворення сперми, здоров'я і розвитку мозку", - пояснила Супрун.

Супрун розвінчала міф про риб'ячому жирі (facebook.com/ulanasuprun)

Вона зазначила, що нещодавні дослідження показали, що Омега-3 не зменшують ризик хвороб серця, а ось прийом риби і морепродуктів чотири рази в тиждень знижує ризик серцевих захворювань. З'ясувалося, що в рибі вміст Омега-3 набагато вище, ніж у звичайних капсулах.

Крім того, вона пояснила, що в капсулах зміст Омега-3 може бути дуже низький, і ніяка ціна або фірма-виробник не гарантує, що в таблетках жирних кислот достатньо для організму. А ось в рибі їх достатньо для організму людини.

Уляна Супрун дала рекомендації, скільки потрібно їсти і яких продуктів, щоб обійтися без добавок:

Достатньо два рази на тиждень їсти жирну морську рибу: оселедець, скумбрію, лосося, сардини. Цього достатньо, щоб вжити необхідну дозу жирних кислот.

Для профілактики серцево-судинних захворювань та для кращого розумового розвитку у дітей корисна саме риба, а не риб'ячий жир у вигляді біологічно активних добавок.

Омега-3 є в морських водоростях, тому регулярно беріть морську капусту (ламінарію) або сушені азіатські водорості.

Їжте лляне насіння та олію. У них є ALA, з якої хоч і неефективно, але ми створюємо інші типи Омега-3.

Щоб не витрачати даремно гроші на таблетки, краще їжте Омега-3 з надійних джерел. А при нагоді проконсультуйтеся з лікарем щодо будь-яких добавок, які плануєте брати. Пити добавки навмання і "на всяк випадок" може бути шкідливо для здоров'я.

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