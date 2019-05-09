Не варто так робити: Супрун назвала основну причину проблем із печінкою

Уляна Супрун розповіла, як правильно "почистити" печінку
Уляна Супрун розповіла, як "почистити" печінку і чого категорично не варто робити. Експерт дала практичні поради щодо здоров'я, які опублікувала в соціальній мережі Facebоok.
Супрун вважає, що "почистити" печінку соками не вийде, а гепатопротектори не працюють належним чином. "Печінка виконує багато функцій в організмі - в ній утворюються білки крові, розпадається гемоглобін, утворюється жовч, зберігаються вітаміни, утворюються і розпадаються жири, знешкоджуються ліки, стероїдні гормони та алкоголь", - зазначила Супрун.
Наголошується, що все, що руйнується в печінці, потрапляє в жовчний міхур, кишечник і потім назовні. Печінка не вбирає в себе важкі метали або антибіотики, до того ж, це може бути досить небезпечно.
Виявляється, ні соки, ні таблетки не знешкоджують токсини в нашому організмі. З цим завданням можуть справитися тільки ферменти печінки та інших органів. Але жодним чином не гепатопротектори.
Фото: (facebook.com/ulanasuprun)
Далі Супрун розповіла, як насправді можна допомогти своїй печінці:
Нагадаємо, що Супрун "разнесла" блогерів, які пропагують ЗСЖ.
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