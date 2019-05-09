Не варто так робити: Супрун назвала основну причину проблем із печінкою

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла, як правильно "почистити" печінку

Уляна Супрун розповіла, як "почистити" печінку і чого категорично не варто робити. Експерт дала практичні поради щодо здоров'я, які опублікувала в соціальній мережі Facebоok.

Супрун вважає, що "почистити" печінку соками не вийде, а гепатопротектори не працюють належним чином. "Печінка виконує багато функцій в організмі - в ній утворюються білки крові, розпадається гемоглобін, утворюється жовч, зберігаються вітаміни, утворюються і розпадаються жири, знешкоджуються ліки, стероїдні гормони та алкоголь", - зазначила Супрун.

Наголошується, що все, що руйнується в печінці, потрапляє в жовчний міхур, кишечник і потім назовні. Печінка не вбирає в себе важкі метали або антибіотики, до того ж, це може бути досить небезпечно.

Виявляється, ні соки, ні таблетки не знешкоджують токсини в нашому організмі. З цим завданням можуть справитися тільки ферменти печінки та інших органів. Але жодним чином не гепатопротектори.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

Далі Супрун розповіла, як насправді можна допомогти своїй печінці:

Активувати ферменти. Для цього потрібно додати у свій раціон капусту броколі, червоний перець, зелений чай, спеції, цибулю та часник.

Приймайте ліки тільки за призначенням лікаря і дотримуйтесь дозування.

Уважно стежте за своїм раціоном. Пийте менше алкоголю і солодких газованих напоїв, їжте менше смаженої і жирної їжі.

Кава - дієвий гепатопротектор і містить речовини, які здатні захищати печінку від злоякісного переродження.

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