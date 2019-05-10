Не тратьте деньги на таблетки: Супрун развеяла миф о популярных витаминах

Уляна Супрун рассказала, какими продуктами нужно заменить биодобавки
Уляна Супрун порекомендовала украинцам не принимать пищевые добавки с содержанием жирных кислот Омеги-3 и рассказала, где их содержится намного больше, чем в рыбьем жире. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Уляна Супрун объяснила, что Омега-3 не является единственной жирной кислотой, а это собирательное название всех жирных кислот, которые полезны для организма. В состав биодобавок входят: альфа- линоленовая, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислота. На этикетках их обозначают, как ALA, EPA и DHA.
"АLA, например, в льняном семени, EPA и DHA - только в рыбе и морепродуктах.Некоторые люди способны образовывать незаменимые жирные кислоты EPA и DHA сами с ALA. Такая их генетическая особенность. Особенно таких людей много в Индии и странах, где исторически царит вегетарианство. Омега-3 необходимы для образования оболочек вокруг нейронов, синтеза эйкозаноидов - одного из типов молекул, с помощью которых клетки иммунной системы общаются между собой. Также омега-3 необходимы нам для настройки процессов воспаления в теле, сжатия сосудов, образование спермы, здоровья и развития мозга", - объяснила Супрун.
Супрун развенчала миф о рыбьем жире (facebook.com/ulanasuprun)
Она отметила, что недавние исследования показали, что Омега-3 не уменьшают риск болезней сердца, а вот прием рыбы и морепродуктов четыре раза в неделю – снижает риск сердечных заболеваний. Выяснилось, что в рыбе содержание Омега-3 намного выше, чем в обычных капсулах.
Кроме того, она объяснила, что в капсулах содержание Омега-3 может быть очень низкое, и никакая цена или фирма-производитель не гарантирует, что в таблетках жирных кислот достаточно для организма. А вот в рыбе их достаточно для организма человека.
Уляна Супрун дала рекомендации, сколько нужно есть и каких продуктов, чтобы обойтись без добавок:
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