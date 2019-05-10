Не тратьте деньги на таблетки: Супрун развеяла миф о популярных витаминах

Уляна Супрун порекомендовала украинцам не принимать пищевые добавки с содержанием жирных кислот Омеги-3 и рассказала, где их содержится намного больше, чем в рыбьем жире. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун объяснила, что Омега-3 не является единственной жирной кислотой, а это собирательное название всех жирных кислот, которые полезны для организма. В состав биодобавок входят: альфа- линоленовая, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислота. На этикетках их обозначают, как ALA, EPA и DHA.

"АLA, например, в льняном семени, EPA и DHA - только в рыбе и морепродуктах.Некоторые люди способны образовывать незаменимые жирные кислоты EPA и DHA сами с ALA. Такая их генетическая особенность. Особенно таких людей много в Индии и странах, где исторически царит вегетарианство. Омега-3 необходимы для образования оболочек вокруг нейронов, синтеза эйкозаноидов - одного из типов молекул, с помощью которых клетки иммунной системы общаются между собой. Также омега-3 необходимы нам для настройки процессов воспаления в теле, сжатия сосудов, образование спермы, здоровья и развития мозга", - объяснила Супрун.

Супрун развенчала миф о рыбьем жире (facebook.com/ulanasuprun)

Она отметила, что недавние исследования показали, что Омега-3 не уменьшают риск болезней сердца, а вот прием рыбы и морепродуктов четыре раза в неделю – снижает риск сердечных заболеваний. Выяснилось, что в рыбе содержание Омега-3 намного выше, чем в обычных капсулах.

Кроме того, она объяснила, что в капсулах содержание Омега-3 может быть очень низкое, и никакая цена или фирма-производитель не гарантирует, что в таблетках жирных кислот достаточно для организма. А вот в рыбе их достаточно для организма человека.

Уляна Супрун дала рекомендации, сколько нужно есть и каких продуктов, чтобы обойтись без добавок:

Достаточно два раз в неделю есть жирную морскую рыбу: сельдь, скумбрию, лосося, сардины. Этого достаточно, чтобы употребить необходимую дозу жирных кислот.

Для профилактики сердечно сосудистых заболеваний и для лучшего умственного развития у детей полезна именно рыба, а не рыбий жир в виде биологически активных добавок.

Омега-3 присутствует также в морских водорослях, поэтому регулярно берите морскую капусту (ламинарию) или сушеные азиатские водоросли.

Ешьте льняное семя и масло. У них есть ALA, с которой хоть и неэффективно, но мы создаем другие типы Омега-3.

Чтобы не тратить напрасно деньги на таблетки, лучше ешьте Омега-3 из надежных источников. А при случае проконсультируйтесь с врачом относительно каких-либо добавок, которые планируете принимать. Пить добавки наугад и "на всякий случай" может быть вредно для здоровья.

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