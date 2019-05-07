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Супрун розповіла, якими продуктами можна замінити цибулю

STYLERЖиття    07.05.2019 - 22:30
Супрун розповіла, якими продуктами можна замінити цибулю
Уляна Супрун розповіла чим можна замінити цибулю (фото: pixabay.com)

Супрун розповіла, чим можна замінити цибулю

Уляна Супрун заявила, що цибулю можна замінити на не менш корисні і поживні продукти. Про це в. о. міністра охорони здоров'я повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, багатьом цибуля не до смаку, викликає алергію, погіршує синдром роздратованого кишечника і часом здається взагалі антисоціальним продуктом.

Ріпчаста цибуля містить мало вітамінів і мінералів. Значно корисніше є зелена цибуля та порей. Вони містять багато кемпферолу, якого багато в квасолі, молодих бобах, вині, малині, спеції гвоздиці і чорному чаї.

У пореї і зеленій цибулі багато вітамінів А, К, В6 і магнію. Ви здивуєтеся, але порівнянний вміст вітамінів і мінералів також міститься в кропиві. Її можна додавати до зеленого борщу та рису.

Супрун розповіла, якими продуктами можна замінити цибулю

Уляна Супрун розповіла, чим можна замінити цибулю (фото: facebook.com/ulanasuprun)

В цибулі є пребіотики - речовини, які любить кишкова мікрофлора. Втім, розчинну клітковину цибулі можна замінити в раціоні коренеплодами: селерою або пастернаком, вівсяною та перловою кашею або яблуками.

Цибуля корисна для печінки. Вона знижує рівень цукру в крові, допомагає нормалізувати баланс ліпопротеїнів і зменшує запалення. Але тільки в разі поєднання зі здоровим збалансованим раціоном.

Порівнянними і не такими антисоціальними продуктами можуть бути кріп, кориця, імбир, кінза і насіння коріандру. Це лише приклади продуктів, які корисні і запашні. Але жоден з них не є ліками.

Якщо ви любите додавати в страви смажену цибулю через смак і золотистий колір - зверніть увагу, що смаження продуктів до золотистої скоринки називається реакція Майяра (Maillard reaction). Тоді цукри реагують з білками і відбувається карамелізація.

Супрун розповіла, якими продуктами можна замінити цибулю

Уляна Супрун розповіла, чим можна замінити цибулю (фото: pixabay.com)

При цьому продукти реакції Майяра шкідливі для здоров'я, і залучені в розвиток діабету, серцево-судинних хвороб і порушення роботи нирок.

Якщо вам дуже потрібно зробити паштет або жарке ніжними, то потушкуйте замість цибулі яблука, груші, або вже згадані пастернак або селеру. Вони теж багаті клітковиною і мінералами.

Нагадаємо, що в мережі поширюються меми, які висміюють небувале подорожчання цін на цибулю і капусту.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні різко подешевшали популярні овочі.

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