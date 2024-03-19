От кашля останавливалось дыхание: во Львове чудом спасли ребенка с коклюшем

Во Львове в областную инфекционную больницу попал 6-месячный младенец, у которого диагностировали коклюш. У ребенка из-за сильных спазматических приступов дважды фиксировали задержку дыхания.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как удалось спасти младенца и как эффективно защититься от болезни.

В каком состоянии был ребенок

Мама обратилась за помощью к врачам через девять дней после начала болезни. По словам женщины, ее успокаивало, что температура у ребенка была нормальной, не повышалась даже тогда, когда кашель не утихал ни днем, ни ночью.

Она встревожилась, только когда увидела, что кашель не проходит, а наоборот усиливается. Поэтому ребенка привезли в больницу, где его сразу поместили в реанимационное отделение.

Шестимесячного ребенка не вакцинировали в определенные сроки, потому что он часто подхватывал респираторные вирусные инфекции.

Заместитель генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Мария Озирковская рассказала, что во Львовской области фиксируют существенный рост заболеваемости коклюшем.

В 2023 году заболело 85 детей, а через два месяца 2024-го уже 73.

Озирковская отметила, что большинство заболевших не были привиты от коклюша.

Как защититься

Многие дети, инфицированные коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев.

У младенцев коклюш может сопровождаться временным прекращением дыхательных движений. Пневмония является довольно распространенным осложнением от коклюша. Реже возникают конвульсии и поражения головного мозга.

Частота приступов бывает не более 10-15 раз в сутки, однако в случае тяжелой формы коклюша количество приступов может составить до 30 и более.

Прививка против коклюша входит в Национальный календарь профилактических прививок. Вакцины закупаются за государственный счет, так что прививать ребенка можно безвозмездно в медицинском учреждении.

Схема прививки:

первая доза - 2 месяца

вторая доза - 4 месяца

третья доза - 6 месяцев

четвертая доза - 18 месяцев

Беременные женщины, как группа риска, должны привиться против коклюша по рекомендациям своего семейного врача.