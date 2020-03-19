Транспортний колапс: в Одесі люди блокують дороги та б'ють водіїв

Карантин в Одесі викликав транспортний колапс (колаж РБК-Україна)

Карантин в Одесі і заборона на перевезення більше 10 пасажирів в транспорті призвів до штурмів трамваїв та тролейбусів

Карантин в Україні через коронавірус триватиме по 3 квітня, і по всій країні ввели ряд обмежень, серед яких - заборону на перевезення більше 10 пасажирів в наземному громадському транспорті. Це призвело до величезних черг на зупинках, давок, сутичок і навіть штурмів трамваїв, автобусів і тролейбусів.

В Одесі за 19 березня зафіксували 79 затримок через те, що люди перекривали дорожній рух практично на всіх напрямках, намагаючись проникнути в салон на порушення карантинних вимог.

За словами заступника директора КР "Одесаміськелектротранс" Олександра Коваля, мали місце багато випадків погроз водіям, було кілька бійок. Про це передає ТСН.

Також повідомляється, що обурені городяни при штурмах транспорту побили кількох водіїв та розбили каменем лобове скло. 20 разів викликали поліцію.

"Цілий день сваримося, цілий день колапс. Намагаємося, проїжджає зупинки, а люди бігають навздогін. Важко... люди не розуміють", - поскаржився один з водіїв.

Зайти у салон можуть стільки пасажирів, скільки вийшло, а якщо ніхто не виходить, то транспорт їде далі, не відкриваючи дверей.

На зупинках багато літніх - пенсіонери кажуть, що поспішають на ринок або за смачним хлібом, і не хочуть пропускати тих, хто їде на роботу.

"Я хотів би звернути увагу на свідомість самих громадян, а саме літніх людей, які намагаються від самого ранку атакувати транспортні засоби - вони блокують можливість іншим дістатися на роботу", - заявив керівник управління патрульнои поліції Одеській області Олександр Гостіщев.

Втім, вмовляння поліції не діють.

Відео: В Одесі через карантин люди нападають на водіїв трамваїв і тролейбусів та блокують транспорт

Найбільше постраждали водії трамваїв і тролейбусів. Так, в "камишевому трамваї" (№20) люди увірвалися в замкнений вагон і погрожували водієві ножем, передає місцеве видання "Думська".

Приватні перевізники на другий день карантину вивели на маршрут тільки половину транспорту. Також вони попереджають, що з 20 березня - коли почнуть штрафувати за зайвих пасажирів на 17 тисяч гривень - їх може стати ще менше, адже маршрутники просто відмовляються виходити на рейси.

У міськраді кажуть, що домовляються з перевізниками, але жителі Одеси в результат не особливо вірять і вже почали самоорганізовуватися - на кінцевих зупинках шикуються в черги і самі вираховують, хто поміститься в салон.

Карантин в Одесі викликав транспортний колапс (Фото: dumskaya.net)

Як повідомлялося раніше, у Києві через карантин біля метро "Чернігівська" люди штурмували автобуси і перекривали дорогу, а також штовхалися з поліцейськими.