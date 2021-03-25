Транспортний колапс у Києві: маршрутки не тільки подорожчають, але і зникнуть до кінця локдауну

У Києві анонсували подорожчання проїзду в маршрутках . З суботи, 27 березня, оплата за проїзд може піднятися до 10 гривень. Однак не виключено, що маршрутки просто перестануть їздити до кінця локдауну в столиці.

Чому подорожчає транспорт у Києві й що відбувається в столиці з маршрутками, розповіли в сюжеті " Сніданок 1+1 ".

У Києві нові правила перевезення пасажирів

Про подорожчання проїзду говорили давно, але відразу після введення локдауна про підвищення цін на проїзд заговорили знову. Згідно з карантинними правилами "червоної" зони – заповнюваність місць не повинна перевищувати 50% і тільки для сидіння. В трамваях і тролейбуса цієї норму дотримуються, а ось у столичних маршрутках – на жаль ні.

Поліція не завжди може оштрафувати

Оштрафувати порушників у поліції виходить не завжди. Водії просто не зупиняються на зупинках, якщо бачать поліцейських. Мало того, пасажири самі перешкоджають таким рейдам – намагаються швидше застрибнути в транспорт, щоб не стояти в черзі. І водії йдуть на порушення вимушено.

"Основна проблема, з обмеженням, які прийняті на рівні держави та міста – це перевезення в маршрутних таксі й взагалі в транспорті не більше 50% місць для сидіння. Тобто, в автобусі "Богдан" може бути 11 пасажирів. Це не дозволяє навіть окупати витрати на пальне", - пояснив голова спілки Асоціації перевізників Києва та області Ігор Моїсеєнко.

Чому проїзд дорожчає

За останні місяці істотно зросли ціни на паливо, паливно-мастильні матеріали та запчастини. А ось пасажиропотік знизився, оскільки люди працюють віддалено. Зі столичного бюджету маршрутникам не відшкодовують збитки, як це робить КП "Київпастранс" і "Київський метрополітен".

Якщо компенсацій маршрутникам не дадуть, то проїзд на 40% напрямків подорожчає до 10 гривень. Але навіть це не вирішить ситуацію з перевезеннями під час локдауну.

Маршрутки можуть повністю зупиниться під час локдауну

Контролювати кількість пасажирів дуже складно, а штрафи для водіїв – у 17 тисяч гривень ніхто не скасує. Тому маршрутники готові йти на крайні заходи – зупинити транспорт до кінця локдауну, а потім знову відновити свою роботу.

Позиція мера Києва

Голова столиці Віталій Кличко вже заявив, що якщо ситуація з карантином у місті погіршиться, то доведеться зупинити весь громадський транспорт. На цей момент кількість людей у наземному і підземному транспорті продовжує контролювати поліція і муніципальна варта.

У Києві подорожчає проїзд у маршрутках і вони можуть перестати їздити до кінця локдауну