ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вже в цю суботу: в маршрутках Києва дорожчає проїзд

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 13:43
Вже в цю суботу: в маршрутках Києва дорожчає проїзд У Києві подорожчають маршрутки (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Маршрутки в Києві подорожчають з 27 березня. У суботу проїзд у цьому виді транспорту буде становити10 гривень.

Про це повідомили в Асоціації перевізників Києва та Київської області сайту "Сегодня".

Раніше вартість проїзду у машрутках становила 8 гривень. Тепер пасажирам доведеться заплатити на дві гривні більше, тобто 10 гривень.

"Вже в цю суботу приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 гривень, поставлять цінники - 10 гривень", - розповів Ігор Мойсеєнко, голова "Асоціації перевізників Києва і Київської області.

Цікаво, що причиною підвищення проїзду перевізники називають локдаун через спалах коронавірусу. Вже найближчими днями у салонах транспортних засобів з'являться оголошення про подорожчання проїзду.

Чому обмежили кількість місць у транспорті

Нагадаємо, що з 22 березня Київ потрапив у "червону" зону карантину через збільшення кількості хворих коронавірусом. Транспорт повинен курсувати з наповненістю не більше 50% місць, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу. Пасажири повинні дотримуватися соціальної дистанції і носити маски.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що транспорт закривати не будуть. Але користуватися ним потрібно, тільки у разі крайньої необхідності, це стосується і метро.

Як ми раніше писали, у Києві через карантин транспортний колапс, а зневірені люди не можуть нікуди поїхати.

Також ми повідомляли, що в Києві планують провести рейди по маршруткам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя маршрутка
LITE
В Україну поспішає потепління до +17, проте в квітні погода готує "сюрприз"
В Україну поспішає потепління до +17, проте в квітні погода готує "сюрприз"