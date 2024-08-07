Трансгендерная дочь Маска сделала ряд откровенных заявлений об отце: "Ты не семьянин"

Вивиан Дженна Уилсон, трансгендерная дочь Илона Маска, раскритиковала отца за его "нападения" на нее. Это произошло после того, как он отметился скандальными заявлениями о ее гендерной идентичности.

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Page Six .

Что написала дочь американского изобретателя

"Ты не семьянин, ты серийный прелюбодей, который не перестанет говорить ложь о своих детях", - отметила 20-летняя девушка. Таким образом, она вспомнила многочисленные скандалы, связанные с неискренностью со стороны своего отца.

Кроме того, Вивиан сделала еще несколько громких заявлений об Илоне.

"Ты не христианин. Насколько я знаю, твоя нога никогда не ступала в церковь. Ты не какой-нибудь бастион равенства или прогресса", - отметила она.

Также Уилсон намекнула и расистские взгляды своего отца.

"Ты называл арабский языком врага, когда мне было 6 лет. На тебя неоднократно подавали в суд за дискриминацию, и ты относишься к Южно-Африканской Республике, действующей под влиянием апартеида", - заявила девушка.

Дочь Илона Вивиан (Фото: tiktok.com/@vivllainous)

Вивиан, которая в прошлом имела имя Ксавье, также отметила, что ее отец "не спасает планету", поскольку ему якобы "не безразлично изменение климата".

"Я разочарована в том, насколько общество доверчиво к тебе. Люди почему-то продолжают верить тебе и по этим причинам продолжают избегать меня", - подчеркнула Уилсон.

Что известно об отношениях Маска с трансгендерной дочерью

Свои громкие заявления Вивиан сделала после того, как Маск резко раскритиковал ее из-за операции по смене пола.

Тогда предприниматель заявил, что он "потерял своего сына Ксавье". По словам известного американца, его якобы обманом заставили подписать бумаги на медицинское лечение, связанное с трансгендерностью его ребенка, когда тому было 16 лет.

После этого Илон назвал это все "убийством и умертвлением".

Илон Макс не поддержал дочь после операции по смене пола (Фото: Getty Images)

"По сути, меня обманом заставили подписать документы для одного из моих старших мальчиков. Это произошло до того, как я понял, что происходит. COVID-19 набирал обороты, а потому появилась большая неразбериха. И мне сказали, что Ксавье может покончить жизнь самоубийством, если он этого не сделает", - объяснял свою мысль Маск.

Вивиан отвечала на такие упреки со стороны отца заявлениями в соцсетях.

"Я выгляжу достаточно хорошо, как для мертвой", - писала она.

Также студентка колледжа говорила, что это именно она отреклась от своего отца, а не наоборот.

Изобретатель заявил, что "его сын Ксавье теперь мертв" (Фото: Getty Images)

Напомним, Илон Маск имеет 12 детей от разных женщин. Одна из его бывших, исполнительница Граймс, от которой у него трое детей, поддержала Вивиан в ее борьбе. Она оставила для девушки теплое сообщение в соцсетях.

"Я безгранично люблю Вивиан и горжусь ею", - написала артистка.