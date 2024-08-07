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Трансгендерна донька Маска зробила низку відвертих заяв про батька: "Ти не сім'янин"

Середа 07 серпня 2024 11:25
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Трансгендерна донька Маска зробила низку відвертих заяв про батька: "Ти не сім'янин" Донька Маска відверто висловилася про нього (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Вівіан Дженна Вілсон, трансгендерна донька Ілона Маска, розкритикувала батька за його "напади" на неї. Це сталося після того, як він відзначився скандальними заявами про її гендерну ідентичність.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Page Six.

Що написала донька американського винахідника

"Ти не сім'янин, ти серійний перелюбник, який не перестане говорити брехню про власних дітей", - зауважила 20-річна дівчина. У такий спосіб вона згадала численні скандали, пов'язані з нещирістю зі сторони свого батька.

Крім того, Вівіан зробила ще кілька гучних заяв про Ілона.

"Ти не християнин. Наскільки я знаю, твоя нога ніколи не ступала до церкви. Ти не якийсь бастіон рівності чи прогресу", - зазначила вона.

Також Вілсон натякнула і расистські погляди свого батька.

"Ти називав арабську мовою ворога, коли мені було 6 років. На тебе неодноразово подавали до суду за дискримінацію, і ти належиш до Південно-Африканської Республіки, яка діє під впливом апартеїду", - заявила дівчина.

Трансгендерна донька Маска зробила низку відвертих заяв про батька: &quot;Ти не сім'янин&quot;

Донька Ілона Вівіан (Фото: tiktok.com/@vivllainous)

Вівіан, яка у минулому мала ім'я Ксав'є, також зазначила, що її батько "не рятує планету", оскільки йому нібито "не байдуже на зміну клімату".

"Я розчарована у тому, наскільки суспільство довірливе до тебе. Люди чомусь продовжують вірити тобі і з цих причин продовжують уникати мене", - підкреслила Вілсон.

Що відомо про стосунки Маска з трансгендерною донькою

Свої гучні заяви Вівіан зробила після того, як Маск різко розкритикував її через операцію зі зміни статі.

Тоді підприємець заявив, що він "втратив свого сина Ксав'є". Зі слів відомого американця, його нібито обманом змусили підписати папери на медичне лікування, пов'язане з трансгендерністю його дитини, коли тій було 16 років.

Після цього Ілон назвав це все "вбивством та умертвінням".

Трансгендерна донька Маска зробила низку відвертих заяв про батька: &quot;Ти не сім'янин&quot;Ілон Макс не підтримав доньку після операції зі зміни статі (Фото: Getty Images)

"По суті, мене обманом змусили підписати документи для одного з моїх старших хлопчиків. Це відбулося до того, як я зрозумів, що відбувається. COVID-19 набирав обертів, а тому з'явилася велика плутанина. І мені сказали, що Ксав'є може покінчити життя самогубством, якщо він цього не зробить", - пояснював свою думку Маск.

Вівіан відповідала на такі закиди зі сторони батька заявами в соцмережах.

"Я виглядаю доволі добре, як для мертвої", - писала вона.

Також студентка коледжу говорила, що це саме вона зреклася свого батька, а не навпаки.

Трансгендерна донька Маска зробила низку відвертих заяв про батька: &quot;Ти не сім'янин&quot;Винахідник заявив, що "його син Ксав'є тепер мертвий" (Фото: Getty Images)

Нагадаємо, Ілон Маск має 12 дітей від різних жінок. Одна з його колишніх, виконавиця Граймз, від якої він має трьох дітей, підтримала Вівіан у її боротьбі. Вона залишила для дівчини тепле повідомлення у соцмережах.

"Я безмежно люблю Вівіан і пишаюся нею", - написала артистка.

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