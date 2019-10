Трамп накричав на журналіста за питання про Зеленського (відео)

Дональд Трамп вийшов з себе під час запитання репортера

Президент США Дональд Трамп різко накричав на журналіста, який запитав його, чи розмовляв він по телефону з Володимиром Зеленським. Голова Америки рознервувався і назвав репортера представником "фейкових новин". Про це повідомляє Reuters.

"Все це - обман, і ви знаєте, хто грає в обман? Такі люди, як ви і інші "фейк ньюз", які є у нас в цій країні ", - різко сказав журналісту Трамп.

Зазначимо, що під час розмови Трамп весь час намагався піти від чесних відповідей, а також просив журналіста не бути настирливим і грубим.

До речі, журналіст запитав у голови Білого дому, яке було його бажання, щоб президент України Володимир Зеленський зробив, коли Трамп дізнався про ділові зв'язки з Україною Хантера Байдена, сина кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

President Trump lashed out at @Reuters reporter @jeffmason1, who asked him what he wanted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to do when Trump brought up the business ties to Ukraine of Hunter Biden, son of Joe Biden https://t.co/3aiSLeOfBL pic.twitter.com/AQF3dpkChs