Трамп может выслать принца Гарри из США, потому что тот "предал королеву"

Принц Гарри оказался под угрозой депортации из США после победы Трампа на выборах .

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail .

Иммиграционные документы принца Гарри могут скоро стать общедоступными, что поставит его под угрозу депортации.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах администрация Джо Байдена не сможет больше защищать интересы герцога Сассекского.

Консервативный аналитический центр Heritage Foundation давно планировал опубликовать данные о визовом статусе принца Гарри, но сталкивался с ограничениями, установленными администрацией Байдена.

Принц Гарри (фото: Getty Images)

Сомнения в легальности пребывания принца в США возникли после его откровений о рекреационном употреблении наркотиков в мемуарах 2023 года. В соответствии с иммиграционными правилами, информация о таких действиях должна быть указана в его визовых документах.

Однако иммиграционное ведомство отказалось раскрыть сведения о Гарри, что привело Heritage Foundation к подаче иска в Министерство внутренней безопасности США. В сентябре суд отклонил этот иск, но организация обратилась с апелляцией, чтобы продолжить судебные разбирательства и добиться публикации записей.

Принц Гарри (фото: Getty Images)

"Если администрация Трампа опубликует записи принца Гарри, это будет в интересах американского народа. Гарри должен быть привлечен к ответственности. Обнародование документов Гарри пошлет сильный сигнал о верховенстве закона, перед которым все равны", - сказал Нил Гардинер, директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при Heritage Foundation.

По словам Гардинера, Белый дом "из кожи вон лезет, чтобы защитить принца Гарри, и эта защита прекратится после инаугурации".

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Что известно о вражде Трампа и принца Гарри

Конфликт между Дональдом Трампом и принцем Гарри начался еще с избирательной кампании 2016 года, когда тогдашний президент США раскритиковал Меган Маркл, назвав ее "недостойной", после того, как она охарактеризовала его как "разделяющую фигуру" и "женоненавистника". В феврале Трамп заявил, что "не окажет поддержки" Гарри в случае своего переизбрания, объяснив это тем, что герцог Сассекский "предал королеву".

"Этого нельзя простить. Если бы это зависело от меня, он остался бы один на один", - добавил Трамп.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

На вопрос Найджела Фараджа относительно ситуации с визовым статусом Гарри, Трамп заявил, что будет готов "принять необходимые меры", если выяснится, что герцог ложно заполнил свои документы.

Тем временем сын Трампа, Эрик, высказался еще решительнее, отметив, что его отец "с удовольствием" депортировал бы принца Гарри, ведь уверен, что и Великобритания также не захочет его принимать.

Когда состоится инаугурация Трампа

Инаугурация новоизбранного 47-го президента США и 50-го вице-президента - Дональда Трампа и Джей Ди Венса состоится 20 января 2025 года. Это будет уже 60-я инаугурация президента в истории США.

В этот день новый лидер страны примет присягу на верность Конституции и произнесет инаугурационную речь.

После объявления имени победителя на выборах, официальные представители штата обычно губернатор подтверждают список избирателей, которые будут представлять штат в Коллегии выборщиков.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Далее, 17 декабря, избиратели выбирают местных кандидатов от республиканцев или демократов и передают результаты в Вашингтон.

Лишь 6 января 2025 года новоизбранный состав Конгресса США официально утвердит итоги выборов, объявив имя нового президента на совместной сессии под председательством действующего вице-президента Камалы Гаррис, которая сама баллотировалась на этот пост.