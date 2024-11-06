Команда Трампа. Кто может занять ключевые посты в новой администрации США

У избранного президента США Дональда Трампа есть порядка 75 дней до инаугурации, чтобы определиться с кадровыми решениями. С теми, кто займет ключевые должности в новой администрации, и в том числе будет отвечать за оборону, финансы и дипломатию.

РБК-Украина рассказывает, кто может войти в команду Трампа.

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Кто может стать госсекретарем Трампа

Рик Гренелл - откровенный сторонник MAGA. Был послом в Германии, и.о. директора национальной разведки, а затем первым открытым геем-секретарем кабинета министров в истории США. Закрепил за собой статус одного из самых влиятельных советников Трампа по вопросам внешней политики.

Присутствовал на сентябрьской встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Частые язвительные комментарии делают его противоречивой фигурой. Однако, если процесс его утверждения столкнется с проблемами в Сенате, то он может занять другой важный пост. Рик Гренелл также является главным претендентом на должность советника по нацбезопасности.

Билл Хагерти - сенатор от Теннесси, ветеран администрации Джорджа Буша-старшего. На протяжении первого срока Трампа был послом в Японии. Имеет репутацию ярого ястреба в отношении Китая. Голосовал против пакета помощи на 60 млрд долларов для Украины.

Фото: Рик Гренелл может возглавить Госдеп США или стать советником Трампа по национальной безопасность (wikimedia.org)

Роберт О'Брайен - единственный из четырех советников Трампа по нацбезопасности, с которым у того не было громкой ссоры. Он был спецпосланником по делам заложников в 2018-2019 годах, помог освободить рэпера A$AP Rocky из-под стражи в Швеции. Считается ярым сторонником Украины и НАТО, выступает за запрет Tik-Tok.

Марко Рубио - бывший оппонент Трампа, который теперь разделяет его жесткие взгляды, особенно в отношении Кубы и Ирана. Сенатор от Флориды работал с демократами над законодательством, чтобы Трамп не мог вывести США из НАТО. Пытался казаться сторонником Украины, но выступает за необходимость переговоров с Москвой.

Майк Уолц - бывший "зеленый берет", один из ярых ястребов в отношении Китая и сторонник помощи Украине. Он также был в авангарде республиканской реакции на вывод войск из Афганистана.

Кто может возглавить Пентагон

Майк Уолц также является претендентом на пост главы Пентагона (министра обороны) или на пост высокопоставленного сотрудника ЦРУ. Олицетворяет два качества, которые ценит Трамп: присутствие в СМИ и лояльность. Частый гость Fox News защищал Трампа по ключевым вопросам, включая позицию по Украине и обвинения, связанные с выплатами порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Том Коттон - сенатор от Арканзаса, рассматривался на пост министра обороны еще перед первым сроком Трампа. Бывший офицер пехоты и ветеран Ирака и Афганистана, член сенатского комитета по вооруженным силам. Выступает за "более сильный и инновационный Пентагон". Представляет ястребиное крыло Республиканской партии, которое поддерживает помощь Украине.

Фото: Майку Помпео прочат должность министра обороны США (Getty Images)

Майк Помпео - глава ЦРУ, а затем государственный секретарь в первой администрации Трампа. Сторонник его внешней политики, выступает за сильную поддержку Израиля и более жесткую линию в отношении Ирана. Среди ближайших доверенных лиц отличается как, возможно, самый ярый защитник Украины, что ставит его в противоречие с большинством фигур в лагере потенциального босса.

Кандидаты на топ-должности в сфере нацбезопасности

Кит Келлог - отставной генерал-лейтенант, был начальником штаба Совета национальной безопасности при Трампе. Претендует на несколько должностей и неясно, на какой именно окажется. Представил Трампу план по прекращению войны в Украине, который включает принуждение к переговорам и исключение членства в НАТО в обозримом будущем.

Киш Патель - занимал разные топ-должности в оборонных и разведывательных структурах. Некоторые сторонники хотят видеть его директором ЦРУ, однако эта должность требует утверждения в Сенате. А Патель известен скандалами, например, обещал "прийти за политиками и журналистами", которых считал врагами Трампа.

Кого Трамп может выбрать генпрокурором

Джон Рэтклифф - бывший прокурор, занимавший пост директора национальной разведки в последний год пребывания Трампа у власти. Верный союзник, был одним из самых резких критиков генпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал российское вмешательство в выборы 2016 года.

Майк Ли - сенатор от Юты, не голосовал за Трампа в 2016 году, но позже стал ярым сторонником и своего рода интеллектуальным героем среди республиканцев. Был ключевой фигурой в попытках оспорить поражение в 2020 году и распространял теории заговора о штурме Капитолия.

Джефф Кларк - наиболее известен тем, что давил на Минюст, чтобы предотвратить передачу власти Джо Байдену. За это дисциплинарная комиссия приостановила его юридическую лицензию на два года. Некоторое время занимал должность и.о. помощника генпрокурора в гражданском отделе Минюста. Старший научный сотрудник и директор по судебным разбирательствам в Центре обновления Америки (консервативный аналитический центр в Вашингтоне).

Кто может стать министром финансов Трампа

Джейми Даймон - главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Противник того, что называет излишне обременительными правилами, введенными Федеральной резервной системой, Комиссией по ценным бумагам и биржам и другими агентствами. По данным NYT, в частном порядке высказывался в поддержку Камалы Харрис.

Фото: Джейми Даймон может стать министром финансов США (wikimedia.org)

Скотт Бессент - ключевой экономический советник Трампа, инвестор, преподаватель в Йельском университете. Хвалил Трампа за использование пошлин и тарифов в качестве инструмента переговоров, а также поддерживал скептицизм по отношению к международной торговле.

Джон Полсон - миллиардер и крупный донор Трампа. Давний сторонник снижения налогов и дерегулирования, в целом похож на других потенциальных членов экономической команды. Публично поддержал целевые тарифы как инструмент обеспечения нацбезопасности США. Организованный им сбор средств принес штабу Трампа более 50 млн долларов.

Роберт Лайтхайзер - торговый представитель в течение всего срока Трампа. Считается, что по сравнению с ним у Бессента и Полсона больше шансов стать министром финансов. Лайтхайзер был одной из ведущих фигур в торговой войне с Китаем и пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Кто станет министром безопасности

Том Хоман - был и.о. директора иммиграционной и таможенной полиции во время первого срока Трампа. Тот часто хвалил его в ходе кампании за работу над объединением сторонников. Выступал за политику разделения, то есть за то, чтобы дети незаконных мигрантов содержались отдельно от родителей.

Чад Вулф - бывший и.о. министра внутренней безопасности, который может получить шанс вернуться в кресло. Проводил жесткую иммиграционную политику, направил федеральных агентов в Портленд для контроля протестов после убийства чернокожего мужчины Джорджа Флойда.

Марк Грин - бывший армейский хирург и нынешний глава Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей. Его описывают как преданного сторонника жесткой линии в вопросах нелегальной миграции.

Марк Морган - и.о. главы таможенной и пограничной охраны под конец администрации Трампа. Имеет большой опыт работы в правоохранительных органах, в том числе ФБР. Завоевал расположение Трампа отчасти за свои выступления в СМИ.

Кто станет руководителем аппарата Трампа

Сьюзи Уайлз - одна из руководительниц кампании Трампа. Детали ее политических взглядов неясны, но ей приписывают проведение успешной и эффективной предвыборной кампании. Сторонники надеются, что она привнесет порядок и дисциплину.

Фото: Сьюзи Уайлз може стать руководителем аппарата (x.com/susie57)

Брук Роллинс - бывшая и.о. директора Совета по внутренней политике. Трамп часто нахваливает ее в личных беседах, она поддерживала его реформы уголовного правосудия, которые сократили тюремные сроки за незначительные правонарушения.

Кевин Маккарти - был вторым республиканцем в Палате представителей при первом сроке Трампа. Несмотря на резкую критику штурма Капитолия, сыграл важную роль в демонстрации политической стойкости и влияния Трампа. Поднимался до должности спикера Палаты представителей, но был отстранен в начале 2023 года и ушел из Конгресса.

Кандидаты на должности в другие министерства

Министерство внутренних дел (управление природными ресурсами и федеральными землями, программами для коренных американцев, делами островных районов, без полицейских мер) может возглавить губернатор нефтяного штата Северная Дакота Даг Бергум. Но, похоже, бывший претендент на пост вице-президента в команде Трампа надеется на пост с более широким профилем. Возможно, государственного секретаря.

К потенциальным кандидатам в министры относят Кэтрин МакГрегор, Синтию Луммис и Дэвида Бернхардта.

Министерство сельского хозяйства могут возглавить комиссар по с/х в Техасе, 69-летний ковбой-родео Сид Миллер, сопредседатель группы "Фермеры и ранчеры за Трампа" Кип Том, бывший замминистра Тэд МакКинни или Роберт Кеннеди-младший.

Должность министра торговли прочат Биллу Хагерти, Роберту Лайтхайзеру или Линде МакМахон. Последняя возглавляла Управление по делам малого бизнеса при Трампе. После отставки руководила комитетом политических действий America First Action. Вместе с мужем превратила рестлинг-промоушн World Wrestling Entertainment в многомиллиардный бизнес.

Министерство труда могут возглавить Патрик Пиццелла или Брайан Слейтер; министерство здравоохранения - Роберт Кеннеди-младший, Джо Гроган, Пол Манго, Эрик Харган, Брайан Блэйз или Бобби Джиндал.

На должность министра транспорта претендуют Гаррет Грэйвз и Сэм Грэйвз (не родственники); министра энергетики - Даг Бергум, Марк Менезес, Пол Даббар и Дэн Бруйетт.

При подготовке текста использовались публикации Reuters и Politico.