iPhone и Android только в США? Что задумал Трамп и почему это может стать проблемой для всех

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил компании Apple и другим производителям смартфонов введением пошлины "не менее 25 процентов" на iPhone и аналогичное оборудование, если производство не будет перенесено в США.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему Трамп требует производить iPhone и другие смартфоны в США, а также с какими трудностями могут столкнуться производители в случае реализации этого решения.

Угроза последовала спустя неделю после того, как Дональд Трамп заявил о "небольших разногласиях с Тимом Куком" - на фоне сообщений о планах Apple полностью перенести производство iPhone в Индию.

Как сообщает Financial Times, основной подрядчик Apple, компания Foxconn, уже занимается строительством нового завода по производству дисплеев для iPhone на сумму 1,5 млрд долларов в городе Ченнаи на юге Индии.

Apple диверсифицирует производственные цепочки уже несколько лет, особенно активно после пандемии COVID-19 и на фоне ухудшения отношений США с Китаем.

На данный момент Индия подпадает под глобальную базовую пошлину в размере 10%, тогда как для Китая действует повышенный тариф в 30%. В августе этот показатель может значительно вырасти после завершения 90-дневного периода снижения ставок.

Несмотря на то, что смартфоны и другие устройства Apple сейчас освобождены от большинства этих тарифов, сохраняющаяся неопределенность в торговой политике подталкивает корпорацию к ускоренному выводу производства за пределы Китая.

В феврале Apple объявила о планах построить новый завод в Техасе и нанять 20 000 человек в США в течение следующих четырех лет, что составляет инвестицию в размере 500 миллиардов долларов. Однако эти планы не касаются производства iPhone.

Дональд Трамп угрожает Apple введением 25-процентных пошлин в попытке заставить ее перенести производство iPhone в Соединенные Штаты (фото: Getty Images)

Какие части iPhone производятся в США?

Некоторые компоненты производятся в США. Наиболее заметный из них - стекло, защищающее экран, которое изготавливается компанией Corning. Часть производства расположена в Кентукки, но также осуществляется на зарубежных заводах Corning.

iPhone состоит более чем из 2000 деталей, поставляемых из десятков стран. Многие из них невозможно производить внутри страны.

В некоторых случаях сырье (например, редкоземельные металлы) отсутствует в США. В других случаях компоненты доступны только у определенных поставщиков. iPhone требует одних из самых сложных микросхем в мире, все из которых производятся на Тайване. Можно ли перенести это производство в США? Возможно, но оценка времени на это варьируется от нескольких лет до десятилетий.

А как насчет сборки телефонов?

После длительного упадка производства в США теперь наблюдается нехватка инфраструктуры, навыков и опыта, на что неоднократно указывали не только Apple, но и другие американские компании, производящие продукцию в Китае.

Молсон Харт, генеральный директор компании Viahart, производящей обучающие игрушки, подробно описал ситуацию.

Его продукция изготавливается путем формования пластика в определенные формы. Такие формовочные машины отсутствуют в США. Даже если бы они были, не нашлось бы специалистов, способных настроить их при изменении требований или отремонтировать в случае поломки, поскольку почти никто в США больше не обладает такими навыками.

Аналогично, производственные мощности Apple используют машины для прецизионной резки и другие сложные инструменты, требующие квалифицированного обслуживания.

Тим Кук однажды заявил в интервью, что всех инженеров по инструментальному оборудованию в Америке можно уместить в одной комнате. В Китае же их столько, что они могут заполнить футбольные стадионы.

Тим Кук предположил, что в Америке недостаточно инженеров-инструменталистов, чтобы сделать перенос производства iPhone в США осуществимым (фото: Getty Images)

Захотят ли американцы выполнять такую работу?

Этот вопрос остается открытым, и министр торговли США Говард Латник попытался ответить на него.

"Армия из миллионов и миллионов людей, закручивающих маленькие винтики для сборки iPhone - такое производство придет в Америку", - заявил Латник.

Это заявление вызвало широкую критику. Китай даже выпустил видео, сгенерированные искусственным интеллектом, на которых изображены полные американцы, неуклюже работающие с мелкими деталями на фабриках.

Однако стоит рассмотреть реальные условия на производственных предприятиях iPhone. Сборкой телефонов занимается Foxconn, крупная тайваньская компания, с которой Apple сотрудничает уже много лет.

Условия труда и предполагаемые нарушения на заводах Foxconn в Китае хорошо задокументированы. Даже без обвинений в плохом обращении, смены длятся от 10 до 12 часов, часто шесть дней в неделю, и включают чрезвычайно повторяющиеся задачи.

Один из работников описал, как ему приходилось устанавливать 1200 винтов за обычную смену. Если он делал перерыв на туалет, ему приходилось компенсировать потерянное время.

Новый завод Foxconn недалеко от индийского города Бангалор частично функционирует в настоящее время. Когда он достигнет полной мощности в 2027 году, на нем будут работать 50 000 человек.

По данным индийской газеты Economic Times, на территории завода также будет построено 30 000 общежитий для персонала. Другими словами, многие сотрудники будут не только работать на фабрике, но и жить там в течение длительных периодов времени. Foxconn всегда так поступала, утверждая, что это необходимо для эффективной работы.

Будет ли американская фабрика по производству iPhone включать общежития? На этот вопрос пока никто не дал ответа.

Завод Foxconn Technology Malaysia (фото: Wikimedia)

Вопрос об оплате труда

Согласно расследованию Reuters, опубликованному в прошлом году, Foxconn в Индии предлагает сотрудникам питание, проживание и зарплату в размере 200 долларов в месяц, или около 2400 долларов в год, что примерно соответствует ВВП на душу населения Индии (2480 долларов по данным Всемирного банка).

Если использовать тот же ориентир для расчета зарплаты американских работников на заводе в США, они получали бы около 82 769 долларов в год, что соответствует текущему ВВП на душу населения в США.

Apple не обязалась производить iPhone в США, поэтому невозможно точно сказать, сколько компания платила бы сотрудникам, но это, безусловно, было бы значительно выше, чем в Индии или Китае.

Как это повлияет на стоимость iPhone?

Точно сказать невозможно. Новый iPhone 16 в настоящее время стоит 799 долларов США.

С учетом пошлин, введенных в апреле, швейцарский банк UBS оценил, что цена вырастет до более чем 1400 долларов. Эти пошлины были сокращены ранее в этом месяце, но только на 90 дней. Неясно, повысит ли Трамп их снова.

Попытки предсказать цену iPhone, если его будут производить в США, еще сложнее. Некоторые отраслевые аналитики называли цифру в 3500 долларов или более, но точную оценку на данный момент дать невозможно.

Один факт не вызывает споров: цена, безусловно, не останется прежней.