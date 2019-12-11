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Трагічно загинув ветеран АТО: він зловив відомого терориста (фото)

STYLERПодії    11.12.2019 - 13:04
Трагічно загинув ветеран АТО: він зловив відомого терориста (фото)
У ДТП загинув ветеран АТО (Фото: колаж РБК-Україна)

Ветеран Юрій Яцен допоміг затримати "медового терориста"

У ДТП загинув ветеран АТО Юрій Яцен, який брав участь у затриманні терориста на Донбасі, який влаштував криваву диверсію в Станиці Луганській в 2015 році. Про смерть військового киногола та учасника проекту "Друг Героя" повідомила волонтерка Галина Цегельник у своєму Twitter.

Трагедія сталася 10 грудня. Про місце події не повідомляється.

Яцен був уродженцем села Рогізки Сновський району під Черніговом. Після початку російсько-української війни пішов на фронт і вступив у батальйон спецпризначення "Чернігів".

Трагічно загинув ветеран АТО: він зловив відомого терориста (фото)

Ветеран АТО Юрій Яцен (Фото: twitter.com/TSgdalinka)

"Яцен захищав незалежність кілька ротацій поспіль. Він побував в найгарячіших точках і отримав важкі поранення. Крім того, він брав участь в спецоперації по затриманню "медового терориста" - діда, який приносив на пости українських захисників мед з вибухівкою, - розповіла Юлія Сабат у своєму Facebook.

Нагадаємо, що на початку 2015 року в Станиці Луганській на блок-пост українських військових прийшов дід, який назвався місцевим жителем, і передав їм банку з медом - нібито щоб пригостити - подякував бійцям за службу та пішов. Як виявилося, "подарунок" був вибухівкою, і в результаті диверсії на блокпосту загинув один військовий і троє отримали важкі поранення. Незабаром співробітники СБУ спільно з батальйоном "Чернігів" знайшли і затримали терориста, у якого з собою знову був мед.

У мережі розповіли, що Юрій став кінологом після війни. На Донбасі ветеран АТО зустрів кохану жінку, з якою після демобілізації повернувся додому.

Користувачі мережі сумують за загиблим ветераном, пропонуючи допомогу рідним героя.

Трагічно загинув ветеран АТО: він зловив відомого терориста (фото)

Фото: скрін комментарев twitter.com/TSgdalinka

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