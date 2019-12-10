Захищав Донецький аеропорт: помер відомий учасник АТО

Загинув боєць АТО (Колаж РБК-Україна)

За захист Донецького аеропорту він отримав звання Народного Героя України

Боєць АТО з 95-ої окремої бригади, один з "кіборгів", який захищав Донецький аеропорт, Ігор Волинець загинув у ніч з 7 на 8 грудня. За попередньою інформацією, український військовий покінчив життя самогубством. Про трагедію повідомив на своїй сторінці в Facebook Сергій Сердюк.

Ігор Волинець з позивним "Єнот" був бійцем 2-го батальйону 95-ої бригади. Волинець з 2014 по 2016 року служив на посаді водія розвідувального взводу 2-го батальйону 95-ої окремої десантно-штурмової бригади. За оборону Донецького аеропорту був нагороджений двома орденами "За мужність" III ступеня, а також орденом "Народний герой України".

Боєць АТО, Герой України Ігор Волинець

"Сьогодні ми отримали трагічну новину. У ніч 7 грудня покінчив життя самогубством колишній боєць 2-го батальйону 95-ої бригади, Народний Герой Ігор Волинець, родом із села Голубівка Ружинського району Житомирської області", - сказано в повідомленні.

Героя України поховали в рідному селі. Офіційної інформації від правоохоронних органів на даний момент немає. Причини, які штовхнули сильного бійця на такий крок, встановлюються слідством.

"Нескінченно возив БТРом в аеропорт бійців. Сідав і їхав. Скільки треба - стільки і возив. Вчора загинув...Біда", - написали у соціальних мережах про загибель Волинця.