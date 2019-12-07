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Загинув за українську мову: нові деталі вбивства волонтера в Бахмуті (відео)

STYLERПерсони    07.12.2019 - 08:25
Загинув за українську мову: нові деталі вбивства волонтера в Бахмуті (відео)
Артем Мірошниченко (фото: facebook.com)

Волонтер Артем Мірошниченко загинув від рук підлітків в Донецькій області

Волонтер Артем Мірошниченко помер 6 грудня в лікарні Бахмута Донецької області після жорстокого побиття. На 37-річного волонтера 29 листопада напали двоє підлітків, 16-ти та 17-ти років. Після побиття Мірошниченко впав у кому і так і не прийшов до тями. Про подробиці трагедії йдеться в сюжеті ТСН.

За версією слідства, на волонтера напали неподалік від будинку. Його перестріли двоє підлітків, один з них займається боями без правил. Обидва були в стані алкогольного сп'яніння.

Коли від побиття Артем втратив свідомість, його відтягнули на узбіччя і кинули головою об тротуарну плитку. Поліція на наступний день встановила і затримала підозрюваних.

Відомо, що бив волонтера 16-річний підліток. Він перебуває під домашнім арештом, а другий на волі, щодо нього триває розслідування.

Правоохоронці кажуть, що підлітки "відпрацьовували удари". Але брат загиблого і багато його знайомих впевнені, що волонтер загинув за те, що відповів українською мовою.

Загинув за українську мову: нові деталі вбивства волонтера в Бахмуті (відео)

Вбивство волонтера Артема Мірошниченка в Бахмуті (фото: facebook.com/mark.spirin)

Крім того, стало відомо, що один з підлітків на суді вимагав перекладача з української на російську.

16-річному підлітку, який був головним нападником на волонтера загрожує від 7 до 10 років-по 2 ч. ст. 121 (Умисне тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

Вбивство волонтера Артема Мірошниченка в Бахмуті (відео: YouTube/ТСН)

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