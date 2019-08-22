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Трагічна новина: в зоні ООС загинув 20-річний боєць (фото)

STYLERЖиття    22.08.2019 - 09:45
Трагічна новина: в зоні ООС загинув 20-річний боєць (фото)
На Донеччині загинув молодий боєць (Колаж РБК-Україна)

У жовтні військовому повинен був виповниться 21 рік

На Донеччині загинув молодий боєць Дмитро Пилипчук з Волинської області. Інформацію підтвердив голова Маневицької районної державної адміністрації Андрій Линдюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він розповів, що Дмитро Пилипчук був родом з села Набруска Маневицького району Волинської області і йому в жовтні повинен був виповниться всього 21 рік.

Трагічна новина: в зоні ООС загинув 20-річний боєць (фото)

На Донеччині загинув Дмитро Пилипчук (фото: facebook.com/andriy.lyndyuk)

"Не знаю, що це за перемир'я, але у нас знову сумна новина зі Сходу України. Сьогодні отримали підтверджену інформацію про загибель в росісько-українській війні нашого земляка, жителя с. Набруска Маневицького району Дмитра Пилипчука, якому тільки в жовтні повинен був виповниться 21 рік", - написав Линдюк.

Трагічна новина: в зоні ООС загинув 20-річний боєць (фото)

Дмитро Пилипчук (фото: facebook.com/andriy.lyndyuk)

Також голова районної державної адміністрації повідомив, що усі святкові заходи у п'ятницю, 23 серпня, скасовані.

"Співчуття всім рідним і близьким. Вічна пам'ять Герою-захиснику. За попередньою інформацією похорон плануеться на п'ятницю. Мною прийнято рішення про скасування всіх районних розважальних заходів, які були приурочені до Дня Незалежності України", - додав Линдюк.

Трагічна новина: в зоні ООС загинув 20-річний боєць (фото)

Скріншот поста (facebook.com/andriy.lyndyuk)

У коментарях користувачі підтримали таке рішення голови районної державної адміністрації та висловили своє співчуття рідним і близьким загиблого бійця.

Трагічна новина: в зоні ООС загинув 20-річний боєць (фото)

Скріншот коментарів (facebook.com/andriy.lyndyuk)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що трагічно загинув ветеран АТО і учасник Революції Гідності.

А також розповідали про те, що військовий ВСУ, який був поранений на Донбасі, помер у лікарні.

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