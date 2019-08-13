У лікарні помер важко поранений на Донбасі офіцер ЗСУ: що відомо про героя (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Загибель комвзводу Дмитра Дашковця стала вже восьмою бойовою втратою ЗСУ з початку "хлібного перемир'я"

У лікарні помер воїн ЗСУ, який був поранений в районі Широкіного Донецької області. Медики три дні боролися за життя бійця, проте врятувати його не вдалося. Як розповів головний лікар КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова Сергій Риженко у своєму Facebook, три рази у військового зупинялося серце.

Герой троє діб перебував у комі після отримання важкого кульового поранення в голову 9 серпня. 12 серпня ввечері він помер.

У мережі розповіли, що загиблий Дмитро Дмитрович Дашковець був 1983 року народження. Також було опубліковано фото бійця.

Військовий ЗСУ Дмитро Дашковець (Фото: facebook.com/groups/miropil)

Він з селища міського типу Миропіль під Житомиром. Вдома у Дмитра залишилися дружина і дитина.

Офіцер ЗСУ Сергій Сердюк розповів, що сержант, командир взводу Дмитро Дашковець довгий час служив в 95-й ОДШБр. У 2004-2005 роках проходив службу у складі миротворчого контингенту в Іраку.

"Він не просив про допомогу. Його поранення не було сумісне з життям. Його мозок зруйнований, тотальна ішемія, кістки черепа розламані на частини. Біля селища Широкіне куля Дмитру увійшла в лоб і вийшла через потилицю. Тиск по нулях, очі нерухомо дивляться в стелю кома ІІІ. Лікарі Мечникова сподіваючись на диво, не залишали бійця, підключивши всі апарати стеження, коригуючи всі життєві функції, ШВЛ... Жорстокий світ безвиході. Все руйнується, коли обривається життя", - написав головлікар лікарні Мечникова.

Користувачі мережі сумують про загибель військового, який захищав Україну від окупантів, і висловлюють його рідним і близьким слова співчуття. Також звучить подяка бійцю за його мужність і відвагу на передовій.

Вічна пам'ять... А рідним витримки, пережити таке горе ... .

Земний уклін кожному з вас! Ви Янголи Божі на землі!

Царство небесне герою. А вам, лікарі, довгих років і щастя!

Боляче... Вічна пам'ять! Співчуття рідним! Спочивай, Герой, вибач нас, що не вберегли... Низький уклін лікарям, які роблять все, щоб врятувати людину. Але і вони не всесильні. Молимося за всіх!

Господи, як же шкода... Мої найщиріші співчуття дружині і близьким! Спи спокійно, Герою!

Вічна пам'ять Герою, щирі співчуття рідним і близьким.

Світла пам'ять! Вклоняюся...

Світла пам'ять... Спасибі за мирне небо. Співчуття рідним і близьким;

Вклоняюся до землі, Герой України! Царство Небесне ...

Як же боляче читати це?! Царство небесне Дмитру! Співчуття рідним! Вам Сергій і всім лікарям лікарні ім.Мечникова низький уклін і побажання здоров'я!

Герої не вмирають, вмирають вороги! Земний уклін тобі, Герою! Мої співчуття рідним...

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