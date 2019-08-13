У лікарні помер важко поранений на Донбасі офіцер ЗСУ: що відомо про героя (фото)

Загибель комвзводу Дмитра Дашковця стала вже восьмою бойовою втратою ЗСУ з початку "хлібного перемир'я"
У лікарні помер воїн ЗСУ, який був поранений в районі Широкіного Донецької області. Медики три дні боролися за життя бійця, проте врятувати його не вдалося. Як розповів головний лікар КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова Сергій Риженко у своєму Facebook, три рази у військового зупинялося серце.
Герой троє діб перебував у комі після отримання важкого кульового поранення в голову 9 серпня. 12 серпня ввечері він помер.
У мережі розповіли, що загиблий Дмитро Дмитрович Дашковець був 1983 року народження. Також було опубліковано фото бійця.
Військовий ЗСУ Дмитро Дашковець (Фото: facebook.com/groups/miropil)
Він з селища міського типу Миропіль під Житомиром. Вдома у Дмитра залишилися дружина і дитина.
Офіцер ЗСУ Сергій Сердюк розповів, що сержант, командир взводу Дмитро Дашковець довгий час служив в 95-й ОДШБр. У 2004-2005 роках проходив службу у складі миротворчого контингенту в Іраку.
"Він не просив про допомогу. Його поранення не було сумісне з життям. Його мозок зруйнований, тотальна ішемія, кістки черепа розламані на частини. Біля селища Широкіне куля Дмитру увійшла в лоб і вийшла через потилицю. Тиск по нулях, очі нерухомо дивляться в стелю кома ІІІ. Лікарі Мечникова сподіваючись на диво, не залишали бійця, підключивши всі апарати стеження, коригуючи всі життєві функції, ШВЛ... Жорстокий світ безвиході. Все руйнується, коли обривається життя", - написав головлікар лікарні Мечникова.
Користувачі мережі сумують про загибель військового, який захищав Україну від окупантів, і висловлюють його рідним і близьким слова співчуття. Також звучить подяка бійцю за його мужність і відвагу на передовій.
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Як повідомлялося раніше, 6 серпня на Донбасі загинуло одразу четверо морських піхотинців 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Воїни загинули під обстрілом бойовиків неподалік Павлополя Донецької області. наймолодшому з них було лише 20 років.
Нагадаємо, що на Донбасі на фронті в липні загинули 14 українських воїнів. За даними прес-центру ООС і Міноборони, всього в липні поранення отримали ще 64 військових. Таким чином другий місяць літа став найкривавішим для ЗСУ в 2019 році.