Трагическая новость: в зоне ООС погиб 20-летний боец (фото)

На Донбассе погиб молодой боец (Коллаж РБК-Украина)

В октябре военному должен был исполнится 21 год

На Донбассе погиб молодой боец Дмитрий Пилипчук из Волынской области. Информацию подтвердил председатель Маневицкой районной государственной администрации Андрей Линдюк на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что Дмитрий Пилипчук был родом из села Набруска Маневицкого района Волынской области и ему в октябре должен был исполнится всего 21 год.

На Донбассе погиб Дмитрий Пилипчук (фото: facebook.com/andriy.lyndyuk)

"Не знаю, что это за перемирие, но у нас снова грустная новость с Востока Украины. Сегодня получили подтвержденную информацию про гибель в российско-украинской войне нашего земляка, жителя с. Набруска Маневицкого района Дмитрия Пилипчука, которому только в октябре должен был исполнится 21 год", - написал Линдюк.

Дмитрий Пилипчук (фото: facebook.com/andriy.lyndyuk)

Также глава районной государственной администрации сообщил, что все праздничные мероприятия в пятницу, 23 августа, отменены.

"Соболезнования всем родным и близким. Вечная память Герою-защитнику. По предварительной информации похороны планируются на пятницу. Мною принято решение об отмене всех районных развлекательных мероприятий, которые были приурочены ко Дню Независимости Украины", - добавил Линдюк.

Скриншот поста (facebook.com/andriy.lyndyuk)

В комментариях пользователи поддержали такое решение главы районной государственной администрации и выразили свое сочувствие родным близким погибшего бойца.

Скриншот комментариев (facebook.com/andriy.lyndyuk)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что трагически погиб ветеран АТО и участник Революции Достоинства.

А также рассказывали о том, что военный ВСУ, который был ранен на Донбассе, скончался в больнице.