ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трагічно загинув ветеран АТО і учасник Революції Гідності (фото)

STYLERЖиття    16.08.2019 - 17:06
Трагічно загинув ветеран АТО і учасник Революції Гідності (фото)
Загинув ветеран АТО Володимир Вінярський (колаж: РБК-Україна)

Ветеран АТО на Донбасі отримав важке поранення, після чого пересувався на інвалідному візку

Трагічно загинув учасник Революції Гідності та бойових дій на Сході України Володимир Вінярський. Життя Героя забрала жахлива автомобільна аварія. Про це йдеться на сторінці Департаменту соціального захисту Львівської державної облдержадміністрації.

28-річний Володимир Вінярський загинув у ДТП у Львівській області в п'ятницю, 16 серпня.

Трагічно загинув ветеран АТО і учасник Революції Гідності (фото)

Володимир Вінярський (фото: facebook.com/LODADSZN)

Володимир народився 20 серпня 2019 року в селі Міженець Старосамбірського району Львівської області. Закічив Львівський політех за спеціальність "Геодезія".

Був активним учасником Революції Гідності. Одразу після початку війни вступив на службу в батальйон імені Кульчицького та брав участь у бойових діях на передовій.

У 2014 під Старобільськом на Луганщині отримав важке наскрізне вогнепальне поранення, після чого став інвалідом першої групи й пересувався на інвалідному візку.

У Володимира залишились батьки та сестра.

Трагічно загинув ветеран АТО і учасник Революції Гідності (фото)

Загинув ветеран АТО Володимир Вінярський (скрін: facebook.com/LODADSZN)

Користувачі мережі висловлюють щирі співчуття родині загиблого українського воїна.

  • Щиро співчуваємо і сумуємо. Нехай спочиває з Богом. Вічна пам'ять.
  • Вічна пам'ять, нехай спочиває з Богом. Щирі співчуття родині. Володя був дуже хорошим хлопцем, шкода дуже шкода.
  • Однією душею Земля стала бідніша, однією зіркою багатші стали Небеса... Вічна пам'ять...
  • Вічна пам'ять, цей хлопець назавжди залишиться Героєм, співчуття рідним, хай спочиває з миром, дуже шкода, дуже, тут слова зайві, бо про нього можна говорити і говорити, дуже хороший хлопець був

Трагічно загинув ветеран АТО і учасник Революції Гідності (фото)Трагічно загинув ветеран АТО і учасник Революції Гідності (фото)

Загинув ветеран АТО Володимир Вінярський (скрін: facebook.com/LODADSZN)

Раніше повідомлялося, що коригувальника "Градів", винного в загибелі 30 мирних жителів під час обстрілу Маріуполя в січні 2015 року Валерія Кірсанова, випустили на волю за "законом Савченко". Під СІЗО вбивцю українців зустріли зеленкою і помідорами.

До слова, нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому видно, як воїни ВСУ помстилися корегувальникам вогню по Мар'їнці. Удар по вогневій точці бойовиків ЗСУ завдали перед початком "хлібного перемир'я".

Також ми писали про те, що бойовики на Донбасі поширюють фейки про настання ВСУ.

Був у полоні бойовиків: помер один з найстарших українських добровольців Зовсім юні: у мережі з'явилися фото загиблих на Донбасі морських піхотинців
Новини України война
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся