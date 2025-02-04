Total denim и подвороты: Андре Тан рассказал про джинсы, на которые следует обратить внимание в 2025

Дизайнер подчеркнул, что в 2025 году в моде разнообразие.

"От джинсов-баллонов до проверенной классики. Главное, чтобы фасон и посадка подходили именно вам", - подчеркнул Тан.

Какие джинсы в тренде в 2025 году

Широкие прямые джинсы

Такая модель отличается от обычных прямых тем, что имеет более свободный крой от бедра до низа, создавая эффект "прямого" силуэта, но с заметным объемом. Андре Тан назвал такие брюки из денима базой, которая должна быть в гардеробе каждой модницы.

Широкие прямые джинсы часто выбирают за их способность визуально удлинить ноги и создать расслабленный, но при этом стильный образ. Их можно сочетать с узкими топами, блузами, жакетами, а также с кроссовками или ботильонами, что позволяет создавать разнообразные луки.



Андре Тан рассказал про тренды в джинсовой моде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Подвороты и акценты

Это стильные детали, которые могут кардинально изменить внешний вид и добавить уникальности любому образу.

Подвороты - это классический способ адаптировать джинсы под индивидуальный стиль. Завернув подол джинсов, можно сделать их более короткими, открывая обувь и придавая образу легкость. Это добавляет динамичности, особенно если подвороты не симметричны или выполнены небрежно. Они особенно популярны в стилистике casual или street style, а также в образах с элементами ретро.

Акценты в джинсах могут быть разнообразными. Это - вышивка, кислотные пятна или рисунки, что придает джинсам оригинальность и уникальность. Также популярны порванные элементы или потертости, которые создают эффект ношеных джинсов, добавляя образу расслабленности.



Тренды в джинсовой моде на 2025 год (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Баллоны

Такая модель отличается необычным кроем: ткань в области бедер и верхней части ног собрана, создавая эффект "баллона", а к низу джинсы сужаются или слегка заужены. Этот стиль напоминает спортивные брюки 80-х и 90-х, но в современной интерпретации.

Джинсы-баллоны лучше всего смотрятся с облегающим верхом, таким как узкие топы, футболки или жакеты, чтобы сбалансировать объем нижней части. Под них можно надеть как кеды и кроссовки, так и каблуки или ботильоны. Обувь с высоким каблуком поможет сбалансировать объем и придаст более стройный вид.



Джинсы-баллоны в тренде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Total denim

Это стиль, когда весь образ состоит из джинсовой ткани, от головы до пят.

"Total denim - смелый монохромный прием с ноткой грубости", - подчеркнул Тан.

Самый простой и популярный способ - это сочетание джинсов с различным джинсовым верхом: куртки, жилеты, рубашки или блейзеры. Можно подобрать джинсы и куртку одного оттенка для гармонии или выбрать контрастные оттенки, чтобы создать интересный акцент.



Total denim (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Выцветший эффект на джинсах

Этот эффект создается с помощью различных методов обработки ткани, чтобы добиться ощущения "поношенности и усталости", как будто джинсы были в использовании много лет. Такой стиль добавляет джинсам особый характер и уникальность, что делает их особенно привлекательными для любителей расслабленного и небрежного образа.

Выцветший деним идеально подходит для повседневного стиля. Сочетание таких джинсов с простыми футболками, толстовками или свитерами делает образ расслабленным и стильным.



Эффект поношенных джинсов на пике популярности (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Оттенок индиго

Джинсы индиго - это всегда тренд. Они не выходят из моды и идеально сочетаются с другими тканями и стилями. Их можно носить как в офисном, так и в повседневном стиле, и они всегда будут выглядеть стильно.

"Оттенок индиго - изысканная классика, которая работает и в casual, и в вечерних луках", - подытожил Андре Тан.



Цвет индиго (фото: instagram.com/andre_tan_official)