Євробачення 2021: букмекери назвали нового переможця

Євробачення 2021 стартує в Роттердамі вже через кілька днів. Учасники вже проводять репетиції на основних сценах і показують шанувальникам свої номери. Український колектив Go_A з композицією "Шум" злетів у рейтингу Букмекерів після першої репетиції й за кілька днів вони піднялися ще на одну сходинку.

Про це йдеться в рейтингу на ресурсі eurovisionworld.

Хто лідирує в прогнозі букмекерів і на якому місці Україна

За кілька днів до старту Міжнародного конкурсу Євробачення 2021, букмекери поміняли прогноз по першому місці. Учасниця від Франції Барбара Праві змістилася на другу сходинку, а в лідери вирвалася співачка з Мальти Destiny (Je Me Casse). На третьому місці опинився представник Італії Maneskin (Zitti e buoni)

Україна вирвалася на 8-місце в першій десятці рейтингу букмекерів.

Фото: Євробачення 2021, рейтинг Букмекерів (eurovisionworld.com)

Що відомо про нового фаворита букмекерів

Destiny - мальтійська співачка з Біркіркари. У 2015 році вона виграла Дитяче Євробачення, де представляла Мальту з піснею Not My Soul. У 2017 році Destiny брала участь у шоу талантів і вибила в півфіналі. У 2019 році співачка вже виступала на сцені Євробачення в Тель-Авіві, в якості бек-вокалістки мальтійської учасниці Мікели Пейс. Мальта у 2019 році зайняла 14-місце.

А після перемоги в мальтійській версії "Х-фактор" співачка отримала право представляти свою країну на Євробачення 2020. Конкурс був скасований через коронавірус, але у 2021 році їй знову дали право представляти Мальту на міжнародному конкурсі.

Дестіні Чекунере народилася 29 серпня 2002 року на Мальті, її батько – нігерієць, футболіст, а мати – мальтійка. У дівчини є молодший брат і сестра. З раннього дитинства вона брала участь у всіляких музичних конкурсах. Цікавий факт - юна співачка вважає своїм кумиром Арету Франклін.

Destiny - Je Me Casse