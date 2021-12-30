Незвичайний новорічний десерт "Мандарини в снігу" без випічки: цим ви точно здивуєте своїх гостей
Оригінально оформлені десерти часто стають родзинками новорічного столу і радують ваших гостей. Особливо цікаві ті десерти, які готуються легко і для них не потрібно використовувати духовку.
Один з таких рецептів - десерт "Мандарини в снігу". У ньому мало інгредієнтів і приготувати його зовсім нескладно. Рецепт – читайте в матеріалі нижче.
Інгредієнти:
Желатин - 30 г
Вода - 200 мл
Сметана 18% - 800 г
Цукор - 200 г
Мандарини – 10 шт.
Ще вам знадобиться порожня чиста пластикова пляшка на 1,5 л.
Спосіб приготування:
Желатин залийте кип'яченою водою кімнатної температури та залиште для набухання.
Змішайте сметану з цукром. Набряклий желатин розчиніть на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
Тонкою цівкою влийте желатин в сметану з цукром і добре перемішайте.
Зріжте верхню частину пластикової пляшки в найвужчому місці.
Помістіть в пляшку кілька ложок сметанної маси та приберіть в холодильник до повного застигання.
Очищені мандарини надіньте на дерев'яну шпажку і помістіть їх в пляшку. На один такий десерт знадобиться 5 мандаринок.
Заповніть сметанною масою всю пляшку і залиште в холодильнику на 3-4 години до повного застигання.
Застиглий десерт витягніть з пляшки, видаліть шпажку, наріжте на шматочки та подавайте до столу.
Покроковий рецепт десерту "Мандарини в снігу"
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