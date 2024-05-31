Пляцок "Сникерс": рецепт традиционного блюда с современным вкусом от Лилии Цвит

Пляцок - известное кондитерское изделие из Галиции, состоящее из насыщенных кремом коржей и начинки. Именно этот рецепт благодаря сочетанию составляющих прекрасно повторяет вкус популярного шоколадного батончика.

О том, как готовить пляцок со вкусом "Сникерса", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами Лилии Цвит.

Что нужно для пляцка "Сникерс"

Чтобы приготовить пляцок в форме размером 22х28 см, для коржей нужны следующие ингредиенты:

мука - 675 г;

яйца - 6 шт.;

кефир - 600 г;

масло - 240 г;

ванильный сахар - 1,5 ч. л.;

сахар - 300 г;

какао - 75 г;

сода - 3 ч. л.;

уксус - 3 ч. л.

Для крема со сгущенкой требуются следующие составляющие:

масло - 150 г;

сгущенка - 350 г;

крекер - 200 г;

арахис жареный - 200 г.

Для белого крема и пропитки коржей нужны:

масло - 300 г;

сахарная пудра - 120 г;

крем-сыр - 900 г;

молоко - 100 мл.

Для глазури понадобятся следующие ингредиенты:

масло - 25 г;

шоколад - 100 г;

молоко - 50 г.

Как готовить пляцок со вкусом "Сникерса"

Масло предварительно нагрейте, чтобы оно легче соединялось с другими составляющими. Смешайте муку с какао, просеяв их.

Для бисквита в отдельную миску разбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, кефир и масло (240 г). Смешайте ингредиенты миксером.

В отдельной миске погасите соду уксусом, перемешайте и влейте в смесь яиц и сахара. Снова перемешайте составляющие, добавьте муку из какао и замешайте тесто с помощью миксера на низких оборотах.

Тесто для пляцка (скриншот / Лілія Цвіт)

Тесто должно быть похожим по консистенции на густую сметану. Разделите его на 3 одинаковые части.

Разогрейте духовку до 180 градусов, перелейте треть теста в форму и выпекайте 30-35 минут. Обязательно снимите верхний слой бисквита.

Готовый бисквит для пляцка (скриншот / Лілія Цвіт)

Выпеките еще два коржа. Приготовьте крем со сгущенкой: для этого масло (150 г) комнатной температуры взбейте до посветления, добавьте сгущенку и взбейте до однородности. Добавьте измельченный крекер и жареный арахис.

Крем со сгущенкой (скриншот / Лілія Цвіт)

Для белого крема холодный крем-сыр соедините с сахарной пудрой, добавьте масло (300 г) комнатной температуры и перемешайте до однородности.

Белый крем для пляцка (скриншот / Лілія Цвіт)

Сложите пляцок: для начала пропитайте корж молоком - для этого равномерно нанесите молоко на бисквит силиконовой кистью.

Выложите крем с арахисом, а на него - второй корж, который также пропитайте молоком. Нанесите белый крем - и снова выложите корж, пропитав его молоком.

Сложите пляцок (скриншот / Лілія Цвіт)

Края пляцка смажьте остатками белого крема. Оберните десерт ацетатной пленкой и зафиксируйте в форме. Накройте сверху пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 10-12 часов.

После этого извлеките пляцок из формы и пленки и приготовьте глазурь - залив в миске черный шоколад молоком. Добавьте масло и нагрейте глазурь в микроволновке одну-две минуты.

Подождите, пока глазурь слегка остынет и нанесите на верхний слой бисквита. При желании украсьте десерт орешками.