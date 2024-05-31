Пляцок "Сникерс": рецепт традиционного блюда с современным вкусом от Лилии Цвит
Пляцок - известное кондитерское изделие из Галиции, состоящее из насыщенных кремом коржей и начинки. Именно этот рецепт благодаря сочетанию составляющих прекрасно повторяет вкус популярного шоколадного батончика.
О том, как готовить пляцок со вкусом "Сникерса", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами Лилии Цвит.
Что нужно для пляцка "Сникерс"
Чтобы приготовить пляцок в форме размером 22х28 см, для коржей нужны следующие ингредиенты:
- мука - 675 г;
- яйца - 6 шт.;
- кефир - 600 г;
- масло - 240 г;
- ванильный сахар - 1,5 ч. л.;
- сахар - 300 г;
- какао - 75 г;
- сода - 3 ч. л.;
- уксус - 3 ч. л.
Для крема со сгущенкой требуются следующие составляющие:
- масло - 150 г;
- сгущенка - 350 г;
- крекер - 200 г;
- арахис жареный - 200 г.
Для белого крема и пропитки коржей нужны:
- масло - 300 г;
- сахарная пудра - 120 г;
- крем-сыр - 900 г;
- молоко - 100 мл.
Для глазури понадобятся следующие ингредиенты:
- масло - 25 г;
- шоколад - 100 г;
- молоко - 50 г.
Как готовить пляцок со вкусом "Сникерса"
Масло предварительно нагрейте, чтобы оно легче соединялось с другими составляющими. Смешайте муку с какао, просеяв их.
Для бисквита в отдельную миску разбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, кефир и масло (240 г). Смешайте ингредиенты миксером.
В отдельной миске погасите соду уксусом, перемешайте и влейте в смесь яиц и сахара. Снова перемешайте составляющие, добавьте муку из какао и замешайте тесто с помощью миксера на низких оборотах.
Тесто для пляцка (скриншот / Лілія Цвіт)
Тесто должно быть похожим по консистенции на густую сметану. Разделите его на 3 одинаковые части.
Разогрейте духовку до 180 градусов, перелейте треть теста в форму и выпекайте 30-35 минут. Обязательно снимите верхний слой бисквита.
Готовый бисквит для пляцка (скриншот / Лілія Цвіт)
Выпеките еще два коржа. Приготовьте крем со сгущенкой: для этого масло (150 г) комнатной температуры взбейте до посветления, добавьте сгущенку и взбейте до однородности. Добавьте измельченный крекер и жареный арахис.
Крем со сгущенкой (скриншот / Лілія Цвіт)
Для белого крема холодный крем-сыр соедините с сахарной пудрой, добавьте масло (300 г) комнатной температуры и перемешайте до однородности.
Белый крем для пляцка (скриншот / Лілія Цвіт)
Сложите пляцок: для начала пропитайте корж молоком - для этого равномерно нанесите молоко на бисквит силиконовой кистью.
Выложите крем с арахисом, а на него - второй корж, который также пропитайте молоком. Нанесите белый крем - и снова выложите корж, пропитав его молоком.
Сложите пляцок (скриншот / Лілія Цвіт)
Края пляцка смажьте остатками белого крема. Оберните десерт ацетатной пленкой и зафиксируйте в форме. Накройте сверху пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 10-12 часов.
После этого извлеките пляцок из формы и пленки и приготовьте глазурь - залив в миске черный шоколад молоком. Добавьте масло и нагрейте глазурь в микроволновке одну-две минуты.
Подождите, пока глазурь слегка остынет и нанесите на верхний слой бисквита. При желании украсьте десерт орешками.
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