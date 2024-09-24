Десерт "Зебра" - наслаждение для вкусовых рецепторов: простой и вкусный рецепт

Мусс "Зебра", получивший свое название из-за сочетания цветов, быстро вызовет ностальгию. А готовить этот десерт достаточно быстро и просто.

О том, как готовить мусс "Зебра", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал кулинарной блогерки Alina FooDee.

Что нужно для мусса "Зебра"

Для того чтобы приготовить мусс "Зебра", нужны эти ингредиенты:

вода - 60 г;

желатин быстрорастворимый - 10 г

сметана (жирность 20%) - 500 г;

сахарная пудра - 80-120 г;

ванильный сахар - 1 ч. л.;

какао - 15 г.

Как готовить мусс "Зебра"

Приготовьте основание для мусса - для этого взбейте сметану с сахарной пудрой. Количество сахарной пудры определяйте в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями, можно добавить чуть меньше или чуть больше.

Из-за жирности сметаны смесь невозможно взбить до пышности, но важно, чтобы масса была как можно более пышной и воздушной. Затем разделите взбитую сметану на две части, в одну добавьте ванильный сахар и перемешайте смесь.

Взбейте сметану с сахарной пудрой (скриншот / Alina FooDee)

Всыпьте какао в небольшую миску и добавьте несколько ложек второй части взбитой сметаны. Тщательно перемешайте массу, а затем соедините шоколадную пасту со второй частью сметанной массы.

Размешивать какао с небольшим количеством сметаны советуют для того, чтобы облегчить перемешивание и чтобы мусс в десерте "Зебра" был без комочков.

Желатин залейте водой - нужно использовать кипяченую или питьевую негазированную, но обязательно комнатной температуры. Подождите, пока он набухнет - обычно для этого нужно 1-2 минуты.

Миску с набухшим желатином нужно поставить в горячую воду, чтобы он растопился. Для этого нужно подождать 5 минут.

Влейте половину желатина в ванильный мусс, а половину - шоколадный. После этого каждый мусс нужно взбить миксером в течение 1-2 минут.

Чтобы десерт напоминал зебру, выложите ванильный и шоколадный мусс в креманки поочередно: одну ложка ванильного, затем одну ложку шоколадного. Также можно создавать узоры с помощью зубочистки.

Сказочные узоры на десерте "Зебра" создают зубочисткой (скриншот / Alina FooDee)

Поместите десерт "Зебра" в холодильник на 4-6 часов до полного застывания - и после этого можно лакомиться.